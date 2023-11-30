https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-kissindzhera-1049280363.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

Американский государственный деятель, политолог и дипломат Генри Киссинджер скончался в четверг, 30 ноября, на 101-м году жизни. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T11:43+0300

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30 ноя – Sputnik. Президент Владимир Путин выразил соболезнования Нэнси Киссинджер в связи с кончиной ее супруга, американского политика Генри Киссинджера. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на официальном сайте Кремля."Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем", – говорится в тексте.Генри Киссинджер, дипломат и эксперт в области международных отношений, занимавший ключевые посты в структуре американских властей, ушел из жизни в четверг, 30 ноября, в возрасте ста лет.С 1969 по 1977 год Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешней политики, в начале 80-х завершил политическую карьеру, но продолжил консультировать американских президентов и встречаться с мировыми лидерами, в числе которых был Владимир Путин. Последняя встреча Путина и Киссинджера прошла в Москве в 2017 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/skonchalsya-byvshiy-gossekretar-ssha-genri-kissindzher-1049278991.html

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