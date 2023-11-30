https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/sozvezdie-talantov-itogovyy-kontsert-tsentra-narodnogo-tvorchestva-proshel-v-sukhume-1049288282.html

Созвездие талантов: итоговый концерт Центра народного творчества прошел в Сухуме

Созвездие талантов: итоговый концерт Центра народного творчества прошел в Сухуме

В концерте приняли участие лауреаты конкурсов, которые центр проводил в течение 2023 года. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Итоговый концерт Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Ивана Кортуа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 30 ноября. Для того, чтобы посмотреть на яркие хореографические номера и послушать абхазские песни, а также вокальные композиции на других языках, в Госфилармонию пришло большое количество людей. Своими выступлениями собравшихся радовали такие коллективы как вокально-инструментальный ансамбль "Агәыӷра", ансамбли "Аԥхьарца", "Ахьышьҭра", "Кәыдры" и многие другие. Кроме того, на сцену Госфилармонии вышли детско-юношеские хореографические ансамбли народного и современного танца.Зрители аплодировали фольклорным вокальным коллективам, оркестру народных инструментов, исполнителю авторской-бардовской песни, восходящим звездам абхазской эстрады и профессиональным вокалистам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/stali-izvestny-imena-finalistov-supersezona-apsny-star-1049255317.html

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