Созвездие талантов: итоговый концерт Центра народного творчества прошел в Сухуме
20:44 30.11.2023 (обновлено: 21:12 30.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
© Sputnik / Томас Тхайцук
В концерте приняли участие лауреаты конкурсов, которые центр проводил в течение 2023 года.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Итоговый концерт Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Ивана Кортуа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 30 ноября.
В нем приняли участие лауреаты конкурсов, которые центр проводил в течение 2023 года.
Для того, чтобы посмотреть на яркие хореографические номера и послушать абхазские песни, а также вокальные композиции на других языках, в Госфилармонию пришло большое количество людей.
Своими выступлениями собравшихся радовали такие коллективы как вокально-инструментальный ансамбль "Агәыӷра", ансамбли "Аԥхьарца", "Ахьышьҭра", "Кәыдры" и многие другие. Кроме того, на сцену Госфилармонии вышли детско-юношеские хореографические ансамбли народного и современного танца.
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
© Sputnik / Томас ТхайцукГала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Гала-концерт " Созвездие талантов"
Зрители аплодировали фольклорным вокальным коллективам, оркестру народных инструментов, исполнителю авторской-бардовской песни, восходящим звездам абхазской эстрады и профессиональным вокалистам.