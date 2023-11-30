https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/sposob-samozaschity-vrachi-abkhazii-prizyvayut-grazhdan-ne-izbegat-vaktsinatsii-1049282501.html

Способ самозащиты: врачи Абхазии призывают граждан не избегать вакцинации

Способ самозащиты: врачи Абхазии призывают граждан не избегать вакцинации

В программе "Посредник" на радио Sputnik замминистра здравоохранения Абхазии Саида Делба и главный педиатр Минздрава Эсма Гуния рассказали о вакцинации и о... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T14:17+0300

2023-11-30T14:17+0300

2023-11-30T15:53+0300

в абхазии

абхазия

медицина

здравоохранение

минздрав абхазии

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1e/1049282238_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_c57179045bda3426ac9fd997c550b154.jpg

По словам Гуния, в Абхазии наблюдается вспышка коклюша. В этом году цифры в сто раз выше показателей предыдущего года.Она уточнила, что лишь 20% жителей до 18 лет имеют вакцинацию от этого заболевания и отметила, что низкие показатели прививочной кампании связаны с периодом распространения коронавирусной инфекции, после которой люди стали вакцинироваться менее активно.Эсма Гуния подчеркнула, что вакцина не может быть причиной возникновения серьезных заболеваний, в том числе аутизма и детского церебрального паралича.Такая реакция на вакцину как повышение температуры может совпасть с повышением температуры в связи с другим заболеванием, то есть вакцина может стать "пусковым механизмом" и проявить процессы, которые существовали в организме до ее введения.Эксперты подчеркнули, что для того чтобы избежать подобных реакций, перед прививкой ребенка должен осмотреть врач. По словам Гуния, медотвод от вакцинации может предписать только врач-педиатр или врач-невролог, на учете которых стоит ребенок, остальные медотводы ложные.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, медицина, здравоохранение, минздрав абхазии, видео, видео, мультимедиа