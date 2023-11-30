https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/ukrainskogo-voennogo-prigovorili-k-pozhiznennomu-za-ubiystvo-semerykh-chelovek-1049281947.html

Украинского военного приговорили к пожизненному за убийство семерых человек

Украинского военного приговорили к пожизненному за убийство семерых человек

Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления украинских военных в отношении гражданских лиц. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T13:32+0300

2023-11-30T13:32+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Ивана Тарана к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.Установлено, что в марте-апреле 2022 года Таран получил приказ командира и расстрелял четырех мирных граждан из автомата. Двое мужчин и одна женщина скончалась, еще одной жертве удалось притвориться мертвой, благодаря чему она выжила. Также подсудимый, находясь на территории частного домовладения, выполнил приказ о расстреле двух невооруженных гражданских лиц и, покидая это место, вместе с сослуживцем Яном Даниловым убил еще двоих мужчин, проезжавших мимо на велосипедах. Все жертвы скончались на месте.Уголовное дело в отношении Яна Данилова также рассматривается Верховным судом ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/morpekhi-vsu-prigovoreny-k-zaklyucheniyu-za-pokushenie-na-ubiystvo-dvukh-chelovek-1048727253.html

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