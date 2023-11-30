https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/ukrainskogo-voennogo-prigovorili-k-pozhiznennomu-za-ubiystvo-semerykh-chelovek-1049281947.html
Украинского военного приговорили к пожизненному за убийство семерых человек
Украинского военного приговорили к пожизненному за убийство семерых человек
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления украинских военных в отношении гражданских лиц. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T13:32+0300
2023-11-30T13:32+0300
2023-11-30T15:54+0300
новости
россия
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8782caa1c9e462085d3132e0d679157e.jpg
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Ивана Тарана к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.Установлено, что в марте-апреле 2022 года Таран получил приказ командира и расстрелял четырех мирных граждан из автомата. Двое мужчин и одна женщина скончалась, еще одной жертве удалось притвориться мертвой, благодаря чему она выжила. Также подсудимый, находясь на территории частного домовладения, выполнил приказ о расстреле двух невооруженных гражданских лиц и, покидая это место, вместе с сослуживцем Яном Даниловым убил еще двоих мужчин, проезжавших мимо на велосипедах. Все жертвы скончались на месте.Уголовное дело в отношении Яна Данилова также рассматривается Верховным судом ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/morpekhi-vsu-prigovoreny-k-zaklyucheniyu-za-pokushenie-na-ubiystvo-dvukh-chelovek-1048727253.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0d99fbb8e340268230285fc020f259bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, днр
новости, россия, украина, днр
Украинского военного приговорили к пожизненному за убийство семерых человек
13:32 30.11.2023 (обновлено: 15:54 30.11.2023)
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления украинских военных в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik.
Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Ивана Тарана к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры России.
27-летний Таран признан виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Установлено, что в марте-апреле 2022 года Таран получил приказ командира и расстрелял четырех мирных граждан из автомата. Двое мужчин и одна женщина скончалась, еще одной жертве удалось притвориться мертвой, благодаря чему она выжила.
Также подсудимый, находясь на территории частного домовладения, выполнил приказ о расстреле двух невооруженных гражданских лиц и, покидая это место, вместе с сослуживцем Яном Даниловым убил еще двоих мужчин, проезжавших мимо на велосипедах. Все жертвы скончались на месте.
Уголовное дело в отношении Яна Данилова также рассматривается Верховным судом ДНР.