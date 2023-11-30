Водоснабжение в Гагре восстановлено после шторма

"Буквально полчаса назад во всем городе подали воду. Насос поменяли, мотор высушили и запустили. Также заменили два электрических кабеля, которые были повреждены. Сейчас сушится второй мотор, и после просушки он у нас будет в качестве запасного", - уточнил он.