https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/vodosnabzhenie-v-gagre-vosstanovleno-posle-shtorma-1049289711.html
Водоснабжение в Гагре восстановлено после шторма
Водоснабжение в Гагре восстановлено после шторма
Сильный шторм, бушевавший на побережье Черного моря в ночь с 26 на 27 ноября, засыпал песком и подтопил насосные станции в Гагре. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T21:39+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в Гагре восстановлено, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба. Мощный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию, по большей части, пострадал Гагрский район. Из-за подтопления насосных станций жители Гагры оставались без подачи воды с вечера 26 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/kolichestvo-postradavshikh-domov-i-obektov-iz-za-shtorma-podschitali-v-sele-alakhadzy-1049275178.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район
Водоснабжение в Гагре восстановлено после шторма
Сильный шторм, бушевавший на побережье Черного моря в ночь с 26 на 27 ноября, засыпал песком и подтопил насосные станции в Гагре.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в Гагре восстановлено, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.
"Буквально полчаса назад во всем городе подали воду. Насос поменяли, мотор высушили и запустили. Также заменили два электрических кабеля, которые были повреждены. Сейчас сушится второй мотор, и после просушки он у нас будет в качестве запасного", - уточнил он.
Мощный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию, по большей части, пострадал Гагрский район. Из-за подтопления насосных станций жители Гагры оставались без подачи воды с вечера 26 ноября.