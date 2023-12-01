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Более 100 аппаратов для майнинга изъято за неделю в Абхазии
Более 100 аппаратов для майнинга изъято за неделю в Абхазии
Рейды по выявлению незаконных криптоферм прошли в Очамчырском, Гулрыпшском и Гагрском районах. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T10:50+0300
2023-12-01T10:50+0300
2023-12-01T11:00+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
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очамчырский район
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Более 100 аппаратов для добычи криптовалюты изъято за неделю в Абхазии, сообщила пресс-служба МВД.В Очамчыре и Очамчырском районе обнаружены: В Гулрыпшском районе: В Гагрском районе: Все оборудование изъято и помещено на склады временного хранения, владельцы привлечены к административной ответственности.
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майнинг в абхазии, абхазия, гулрыпшский район, гагрский район, очамчырский район
майнинг в абхазии, абхазия, гулрыпшский район, гагрский район, очамчырский район
Более 100 аппаратов для майнинга изъято за неделю в Абхазии
10:50 01.12.2023 (обновлено: 11:00 01.12.2023)
Рейды по выявлению незаконных криптоферм прошли в Очамчырском, Гулрыпшском и Гагрском районах.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Более 100 аппаратов для добычи криптовалюты изъято за неделю в Абхазии, сообщила пресс-служба МВД.
В Очамчыре и Очамчырском районе обнаружены:
на улице Лакоба 22 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Хасику Харазия,
семь аппаратов в домовладении на улице Эшба изъяты у Ваталия Атумава,
шесть аппаратов изъяли на улице Ладария, принадлежащие Гунару Лацужба,
шесть аппаратов изъяли у Дениса Какоба,
в селе Маркула Очамчырского района изъято пять аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Хаджарату Джопуа,
три аппарата в селе Кутол Очамчырского района у Лаши Блабба.
в селе Дранда в домовладениях на улице Ес-оглы выявлено девять аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащих Автондилу Гопия.
в Пицунде из квартиры в доме на улице Агрба изъято десять аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Алмасхану Хупория,
36 действующих майнинг-устройств, принадлежащих Арсену Овеляну, обнаружено в домовладении в Гагрипшском ущелье в Гагре.
Все оборудование изъято и помещено на склады временного хранения, владельцы привлечены к административной ответственности.