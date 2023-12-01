https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/bolee-100-apparatov-dlya-mayninga-izyato-za-nedelyu-v-abkhazii-1049292434.html

Более 100 аппаратов для майнинга изъято за неделю в Абхазии

Более 100 аппаратов для майнинга изъято за неделю в Абхазии

Рейды по выявлению незаконных криптоферм прошли в Очамчырском, Гулрыпшском и Гагрском районах. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T10:50+0300

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в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

гулрыпшский район

гагрский район

очамчырский район

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Более 100 аппаратов для добычи криптовалюты изъято за неделю в Абхазии, сообщила пресс-служба МВД.В Очамчыре и Очамчырском районе обнаружены: В Гулрыпшском районе: В Гагрском районе: Все оборудование изъято и помещено на склады временного хранения, владельцы привлечены к административной ответственности.

абхазия

гулрыпшский район

гагрский район

очамчырский район

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майнинг в абхазии, абхазия, гулрыпшский район, гагрский район, очамчырский район