https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kontsert-kompozitora-murata-kabardokova-sostoyalsya-v-abkhazskoy-gosfilarmonii--1049300934.html
Концерт композитора Мурата Кабардокова состоялся в Абхазской госфилармонии
Концерт композитора Мурата Кабардокова состоялся в Абхазской госфилармонии
Артисты "Клевер-квартета" в сопровождении которого выступал Мурат Кабардоков играют не только академическую, но и современную музыку, активно участвуют в... 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T20:30+0300
2023-12-01T20:30+0300
2023-12-01T20:42+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета" состоялся в Государственной филармонии Абхазии имени Раждена Гумба в пятницу 1 декабря. Она добавила, что Мурат Кабардоков - автор музыки к более двум десяткам фильмов и спектаклей, среди которых участники и призеры таких престижных фестивалей как Венецианский и Берлинский. Кабардоков - победитель крупнейшего конкурса композиторов "Партитура" в номинации киномузыка, он также лауреат других значимых премий, подчеркнула Джения. "В выступлении Мурату помогает замечательный ансамбль "Клевер-квартет", яркий профессиональный коллектив, основанный выпускником Санкт-Петербургской консерватории Игорем Ботвиным. С момента создания квартета в 2014 году музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям и стали лауреатами международных конкурсов", - отметила худрук Госфилармонии. Сам Мурат Кабардоков отметил, что выступлением в Сухуме завершит продолжительный гастрольный тур, проходивший по кавказским республикам. Музыкант также сказал, что рад находиться в Абхазии и выступать перед местной публикой. На концерте прозвучала авторская музыка Мурата Кабардокова, академические произведения, сочиненные им для кинокартин. В программе вечера были и фольклорные композиции, навеянные автору историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка. Мурат Кабардоков – российский композитор, пианист. Член Союза композиторов России, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Автор музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова, Виктора Алферова, Ильи Учителя и многих других кинорежиссеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/muzyka-iz-kino-i-folklora-kontsert-murata-kabardokova-proydet-v-abkhazii-1049298753.html
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музыка, культура, абхазия, кабардино-балкария
музыка, культура, абхазия, кабардино-балкария
Концерт композитора Мурата Кабардокова состоялся в Абхазской госфилармонии
20:30 01.12.2023 (обновлено: 20:42 01.12.2023)
Артисты "Клевер-квартета" в сопровождении которого выступал Мурат Кабардоков играют не только академическую, но и современную музыку, активно участвуют в международных конкурсах.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета" состоялся в Государственной филармонии Абхазии имени Раждена Гумба в пятницу 1 декабря.
"Мы рады приветствовать вас в зале Абхазской государственной филармонии на концерте знакомстве с молодым, но уже достаточно именитым музыкантом из Братской нам республики, с Муратом Кабардоковым - Народным артистом Кабардино-Балкарской Республики, заслуженным деятелем искусств Адыгеи, членом Союза композиторов России", - сказала художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения.
Она добавила, что Мурат Кабардоков - автор музыки к более двум десяткам фильмов и спектаклей, среди которых участники и призеры таких престижных фестивалей как Венецианский и Берлинский.
Кабардоков - победитель крупнейшего конкурса композиторов "Партитура" в номинации киномузыка, он также лауреат других значимых премий, подчеркнула Джения.
"В выступлении Мурату помогает замечательный ансамбль "Клевер-квартет", яркий профессиональный коллектив, основанный выпускником Санкт-Петербургской консерватории Игорем Ботвиным. С момента создания квартета в 2014 году музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям и стали лауреатами международных конкурсов", - отметила худрук Госфилармонии.
Сам Мурат Кабардоков отметил, что выступлением в Сухуме завершит продолжительный гастрольный тур, проходивший по кавказским республикам. Музыкант также сказал, что рад находиться в Абхазии и выступать перед местной публикой.
На концерте прозвучала авторская музыка Мурата Кабардокова, академические произведения, сочиненные им для кинокартин. В программе вечера были и фольклорные композиции, навеянные автору историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка.
Мурат Кабардоков – российский композитор, пианист. Член Союза композиторов России, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Автор музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова, Виктора Алферова, Ильи Учителя и многих других кинорежиссеров.