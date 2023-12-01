https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kontsert-kompozitora-murata-kabardokova-sostoyalsya-v-abkhazskoy-gosfilarmonii--1049300934.html

Концерт композитора Мурата Кабардокова состоялся в Абхазской госфилармонии

Концерт композитора Мурата Кабардокова состоялся в Абхазской госфилармонии

Артисты "Клевер-квартета" в сопровождении которого выступал Мурат Кабардоков играют не только академическую, но и современную музыку, активно участвуют в... 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T20:30+0300

2023-12-01T20:30+0300

2023-12-01T20:42+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета" состоялся в Государственной филармонии Абхазии имени Раждена Гумба в пятницу 1 декабря. Она добавила, что Мурат Кабардоков - автор музыки к более двум десяткам фильмов и спектаклей, среди которых участники и призеры таких престижных фестивалей как Венецианский и Берлинский. Кабардоков - победитель крупнейшего конкурса композиторов "Партитура" в номинации киномузыка, он также лауреат других значимых премий, подчеркнула Джения. "В выступлении Мурату помогает замечательный ансамбль "Клевер-квартет", яркий профессиональный коллектив, основанный выпускником Санкт-Петербургской консерватории Игорем Ботвиным. С момента создания квартета в 2014 году музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям и стали лауреатами международных конкурсов", - отметила худрук Госфилармонии. Сам Мурат Кабардоков отметил, что выступлением в Сухуме завершит продолжительный гастрольный тур, проходивший по кавказским республикам. Музыкант также сказал, что рад находиться в Абхазии и выступать перед местной публикой. На концерте прозвучала авторская музыка Мурата Кабардокова, академические произведения, сочиненные им для кинокартин. В программе вечера были и фольклорные композиции, навеянные автору историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка. Мурат Кабардоков – российский композитор, пианист. Член Союза композиторов России, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Автор музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова, Виктора Алферова, Ильи Учителя и многих других кинорежиссеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/muzyka-iz-kino-i-folklora-kontsert-murata-kabardokova-proydet-v-abkhazii-1049298753.html

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