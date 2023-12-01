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Метеоролог: погода в Абхазии меняется
Метеоролог: погода в Абхазии меняется
О погоде в первой половине декабря в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Абхазии Лариса Ахба. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T16:00+0300
2023-12-01T16:00+0300
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Метеоролог: погода в Абхазии меняется
Метеоролог: погода в Абхазии меняется
С декабря погода в Абхазии меняется, сообщила Лариса Ахба."Почти до 10 декабря будет по-весеннему теплая погода. Не ждем никаких сюрпризов, стихии, как было в ноябре. Наблюдаются небольшие перепады температуры. Но штормов, как были в ноябре, не ждем, но будут осадки разной интенсивности и продолжительности. На побережье в основном дожди, а в предгорьях дождь со снегом, в горах – снег", – сообщила Ахба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Метеоролог: погода в Абхазии меняется
16:00 01.12.2023 (обновлено: 16:53 01.12.2023)
О погоде в первой половине декабря в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Абхазии Лариса Ахба.
С декабря погода в Абхазии меняется, сообщила Лариса Ахба.
"Почти до 10 декабря будет по-весеннему теплая погода. Не ждем никаких сюрпризов, стихии, как было в ноябре. Наблюдаются небольшие перепады температуры. Но штормов, как были в ноябре, не ждем, но будут осадки разной интенсивности и продолжительности. На побережье в основном дожди, а в предгорьях дождь со снегом, в горах – снег", – сообщила Ахба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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