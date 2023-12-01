https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/verkhovnyy-sud-rassmotrel-zhalobu-administratsii-tkuarchalskoy-bolnitsy--1049299683.html
Верховный суд рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской больницы
Верховный суд рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской больницы
Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры ЦРБ Элоны Багателия. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T16:50+0300
2023-12-01T16:50+0300
2023-12-01T18:05+0300
в абхазии
верховный суд абхазии
ткуарчальский район
абхазия
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О том, почему руководство ЦРБ пыталось обжаловать решение Кассационной коллегии Верховного суда и какие аргументы привела сторона истицы Элоны Багателия, читайте в материале Sputnik. Сария Кварацхелия, Sputnik 1 декабря Президиум Верховного суда в новом составе под председательством Саиды Бутба рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры ЦРБ Элоны Багателия. На процесс, как и 10 ноября, не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициния и ответчик, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия. Несмотря на то, что адвокаты, представляющие интересы ответчика, были против продолжения слушания дела без представителя Генпрокуратуры, заседание было продолжено. Доводы ответчика В своей надзорной жалобе к Президиуму Верховного суда сторона ответчика указала, что решение суда первой инстанции не могло быть отменено "по одним лишь формальным основаниям". И в связи с этим, по их мнению, "несостоятелен вывод Кассационной коллегии", который удовлетворил иск уволенной медсестры Ткуарчалской ЦРБ Элоны Багателия. Представители ответчика отметили, что приказ об увольнении был обоснованным, "поскольку дисциплинарное взыскание к этому времени не было погашено". Кроме того, по мнению стороны ответчика, председатель Кассационной коллегии, судья Пилия не могла участвовать в рассмотрении дела, так как она находилась в родстве с мужем истицы Багателия."Не формальное решение" Адвокат истицы Тея Чагунава не согласилась с доводами представителей администрации Ткуарчалской больницы. По ее словам, несостоятельно утверждение о том, что Ткуарчалский районный суд принял по существу правильное решение и по формальным соображениям отменять его нельзя, "поскольку Кассационная инстанция усмотрела серьезные нарушения норм материального права, которые никак нельзя назвать формальными". По словам Чагунава, Багателия обратилась в суд с иском, мотивируя свои требования тем, что руководство Ткуарчалской ЦРБ уволило ее с работы без оснований, оставив без материального содержания ее двоих малолетних детей, к тому же приказ об увольнении был издан руководителем ЦРБ на основании незаконных актов о дисциплинарном нарушении. К тому же, по ее словам, повторное дисциплинарное взыскание, которое послужило аргументом для увольнения, было применено спустя более шести месяцев после первого. А в соответствии с абхазским законодательством, срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать полгода со дня его применения. Также представитель истицы отметила, что судья Верховного суда Оксана Пилия не состоит в родстве с супругом Элоны Багателия, они всего лишь однофамильцы. К тому же при рассмотрении дела Кассационной коллегией у ответчика не было возражений к составу суда. Замгенпрокурора Дамир Квициния, который отсутствовал на процессе ввиду загруженности, прислал заключение по рассматриваемому делу. В нем он назвал алогичным содержание просительной жалобы представителей Ткуарчалской районной больницы. Квициния попросил суд оставить надзорную жалобу без удовлетворения. Президиум Верховного суда Абхазии после совещания за закрытыми дверями решил оставить без удовлетворения жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы и оставил в силе решение Кассационной коллегии ВС Абхазии от 12 июля 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/sud-rassmotrit-zhalobu-po-delu-ob-uvolennoy-medsestre-tkuarchalskoy-bolnitsy-1049007303.html
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верховный суд абхазии, ткуарчальский район, абхазия
верховный суд абхазии, ткуарчальский район, абхазия
Верховный суд рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской больницы
16:50 01.12.2023 (обновлено: 18:05 01.12.2023)
Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры ЦРБ Элоны Багателия.
О том, почему руководство ЦРБ пыталось обжаловать решение Кассационной коллегии Верховного суда и какие аргументы привела сторона истицы Элоны Багателия, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
1 декабря Президиум Верховного суда в новом составе под председательством Саиды Бутба рассмотрел жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры ЦРБ Элоны Багателия.
На процесс, как и 10 ноября, не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициния и ответчик, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия. Несмотря на то, что адвокаты, представляющие интересы ответчика, были против продолжения слушания дела без представителя Генпрокуратуры, заседание было продолжено.
В своей надзорной жалобе к Президиуму Верховного суда сторона ответчика указала, что решение суда первой инстанции не могло быть отменено "по одним лишь формальным основаниям". И в связи с этим, по их мнению, "несостоятелен вывод Кассационной коллегии", который удовлетворил иск уволенной медсестры Ткуарчалской ЦРБ Элоны Багателия.
Представители ответчика отметили, что приказ об увольнении был обоснованным, "поскольку дисциплинарное взыскание к этому времени не было погашено".
Кроме того, по мнению стороны ответчика, председатель Кассационной коллегии, судья Пилия не могла участвовать в рассмотрении дела, так как она находилась в родстве с мужем истицы Багателия.
Адвокат истицы Тея Чагунава не согласилась с доводами представителей администрации Ткуарчалской больницы. По ее словам, несостоятельно утверждение о том, что Ткуарчалский районный суд принял по существу правильное решение и по формальным соображениям отменять его нельзя, "поскольку Кассационная инстанция усмотрела серьезные нарушения норм материального права, которые никак нельзя назвать формальными".
По словам Чагунава, Багателия обратилась в суд с иском, мотивируя свои требования тем, что руководство Ткуарчалской ЦРБ уволило ее с работы без оснований, оставив без материального содержания ее двоих малолетних детей, к тому же приказ об увольнении был издан руководителем ЦРБ на основании незаконных актов о дисциплинарном нарушении.
"Акт о дисциплинарном проступке от 9 декабря 2022 года, согласно которому Багателия якобы отказалась от дачи объяснений в связи с выездом на дом к больному Скверия и поломке автомобиля скорой помощи, также является незаконным, так как в случае если бы Багателия отказалась от дачи объяснений, как об этом указано в акте, то необходимо было составлять отдельный акт об отказе от дачи объяснений, а не указывать об этом в акте о дисциплинарном проступке", – подчеркнула адвокат истицы.
К тому же, по ее словам, повторное дисциплинарное взыскание, которое послужило аргументом для увольнения, было применено спустя более шести месяцев после первого. А в соответствии с абхазским законодательством, срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать полгода со дня его применения.
Также представитель истицы отметила, что судья Верховного суда Оксана Пилия не состоит в родстве с супругом Элоны Багателия, они всего лишь однофамильцы. К тому же при рассмотрении дела Кассационной коллегией у ответчика не было возражений к составу суда.
Замгенпрокурора Дамир Квициния, который отсутствовал на процессе ввиду загруженности, прислал заключение по рассматриваемому делу. В нем он назвал алогичным содержание просительной жалобы представителей Ткуарчалской районной больницы. Квициния попросил суд оставить надзорную жалобу без удовлетворения.
Президиум Верховного суда Абхазии после совещания за закрытыми дверями решил оставить без удовлетворения жалобу администрации Ткуарчалской районной больницы и оставил в силе решение Кассационной коллегии ВС Абхазии от 12 июля 2023 года.