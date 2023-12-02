https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/pervyy-plyazh-v-sochi-otkryli-posle-shtorma-1049303083.html

Первый пляж в Сочи открыли после шторма

Первый пляж в Сочи открыли после шторма

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с 26 на 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и Сочи, затронула непогода и Абхазию. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Центральный пляж "Маяк" на Приморской набережной в Сочи открыли после завершения уборочных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации пляжа. Продолжительные дожди на черноморском побережье завершились - в Сочи установилась ясная погода без осадков, температура воздуха составляет 17°C.Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с 26 на 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и Сочи, затронула непогода и Абхазию. Так, в Адлерском районе Сочи пострадали 13 пляжей из 27, работы по сбору и вывозу мусора, расчистке территорий и восстановлению объектов благоустройства продолжаются. В них задействовано более 300 человек и десятки единиц техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/nuzhna-natsionalnaya-strategiya-kak-abkhazii-izbezhat-razrusheniy-ot-stikhii-1049254408.html

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