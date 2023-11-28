https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/nuzhna-natsionalnaya-strategiya-kak-abkhazii-izbezhat-razrusheniy-ot-stikhii-1049254408.html

Нужна национальная стратегия: как Абхазии избежать разрушений от стихии

Нужна национальная стратегия: как Абхазии избежать разрушений от стихии

26 и 27 ноября на Черноморское побережье обрушился мощнейший шторм с ураганным ветром. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T20:40+0300

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Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Крыму, где были зафиксированы масштабные подтопления домов, дорог, нарушено водоснабжение. Стихия нанесла определенный ущерб и Абхазии. О том, что спасло Абхазию от мощнейшего шторма, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы минимизировать риски, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Sputnik Опасные метеорологические явления повторяются с определенной периодичностью. Некоторые из них имеют столетние периоды, а некоторые - тысячелетние. По словам директора Института экологии Романа Дбар, за всю историю наблюдений в Крыму, подобного рода события не происходили. “Правда, судя по тому анализу, который сделали российские метеорологи, некое событие, похожее на прошедшее 26 ноября шторм, имело место в 1854 году, 14 ноября. Хотя тогда не было инструментальных наблюдений, но произошли события, которые говорят о том, что это был очень похожий по своему масштабу шторм с сильным ветром. Тогда шла Крымская война, и на рейде в районы балаклавы находились суда, относящиеся к флотилии нескольких стран, воевавших с Россией - британских, турецких. В конечном счете этот шторм привел к тому, что произошел так называемый оверкиль, то есть переворачивание судов. Это были большие и тяжелые военные корабли, которые перевернулись. Около 30 судов затонуло. То есть это событие говорит о том, что подобного рода вещи с какой-то периодичностью повторяются”, - пояснил Дбар. Воздушные массы с Востока спасли АбхазиюСтихия, обрушившаяся на Черноморское побережье, принесла сильные разрушения в Крыму, Сочи и Анапе. При этом, Абхазия пострадала не сильно. По словам Романа Дбар, республику спасли теплые воздушные массы с востока, которые оттеснили циклон, вращающийся над Крымом. “В порывах ветер достигал до 40 метров в секунду, это страшный ураган. Высота волн была больше семи метров. Таким образом, это был очень сильный шторм. До нас дошли лишь отголоски этого шторма. Мы не испытали всей мощи стихии, которая обрушилась на Крым и побережье от Новороссийска до Сочи. У нас это был только краевой отголосок. Досталось и Батуми в том числе, потому что какая-то часть штормового процесса по прямой добралась до самых восточных уголков Черного моря. Но нас, по всей видимости, в этой ситуации спас достаточно сильный перенос воздушных масс, это ветер, который дул с востока. В тот день в Абхазии была аномально высокая температура до 23 градусов, и она была обусловлена тем, что с востока и юго-востока двигались воздушные массы очень теплые. Это была та спасительная подушка, которая оттеснила циклон, вращавшийся над Крымом”, - отметил он. Рост подобного рода явлений эксперт называет свидетельством изменения климата. По его мнению, в республике нужна система наблюдений за климатическими явлениями, которые позволяют делать дистанционный мониторинг и заблаговременно предсказывают возможные последствия надвигающейся стихии. Как отметил Роман Дбар, Абхазии также необходимо выработать национальную стратегию адаптации к изменению климата, которая включала бы достаточно широкий спектр направлений, начиная от сельского хозяйства, транспорта, инженерных коммуникаций. “Ну и необходимо в нормативном плане не допускать всякое строительство в пляжной зоне. Все прекрасно видят, что объекты, которые располагались в пляжной зоне, оказались разрушены от подобных ситуаций”, - добавил Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/dbar-o-silneyshem-shtorme-v-abkhazii-do-nas-doshli-lish-otgoloski--1049248317.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/vilfand-rasskazal-o-prichinakh-anomalnogo-shtorma-v-chernom-more--1049247390.html

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