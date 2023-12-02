Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/prodlen-srok-podachi-zayavok-abkhazskikh-abiturientov-na-obuchenie-v-vuzakh-rossii-1049301628.html
Продлен срок подачи заявок абхазских абитуриентов на обучение в вузах России
Продлен срок подачи заявок абхазских абитуриентов на обучение в вузах России
Всего для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы на обучение 2024-2025 годы было выделено 110 мест. 02.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-02T09:00+0300
2023-12-02T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
россотрудничество
россотрудничество в абхазии
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102709/63/1027096311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3e08623cbb7112170257cd4f4c23cdd.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлен до середины декабря, сообщает официальный канал Россотрудничества по квотам в Абхазии.С первого сентября стартовала квотная программа на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год. Для студентов из Абхазии, как и годом ранее, было выделено 110 мест.Наибольшее количество квот выделено на творческие специальности – 20, на втором месте медицина – 12 мест, по 10 квот определено на электронику, радиотехнику, системы связи и машиностроение, а также на компьютерные и информационные науки.Будущие студенты могут подавать документы сразу в шесть вузов. Если абитуриента приняли сразу несколько учебных заведений, то он может выбрать, в каком из них получать знания. После завершения приема документов будут определены сроки проведения дистанционного экзамена. По его результатам будет определен конечный проходной балл для каждого претендента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/vzaimnyy-interes-fedotov-o-mezhvuzovskom-sotrudnichestve-rossii-i-abkhazii--1048953064.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102709/63/1027096311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f3eb3e66b88f52e9f44edc515b850bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, высшее образование
абхазия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, высшее образование

Продлен срок подачи заявок абхазских абитуриентов на обучение в вузах России

09:00 02.12.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Всего для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы на обучение 2024-2025 годы было выделено 110 мест.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлен до середины декабря, сообщает официальный канал Россотрудничества по квотам в Абхазии.
"Информация для тех кандидатов, кто вчера не успел перевести заявку из статуса "Черновик" и отправить на проверку в РЗУ (российское загранучреждение, посольство или консульство - прим.ред). У Вас еще есть шанс принять участие в отборе по квоте Правительства Российской Федерации на 2024/25 учебный год. Срок подачи заявок продлен до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте.
С первого сентября стартовала квотная программа на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год. Для студентов из Абхазии, как и годом ранее, было выделено 110 мест.
Наибольшее количество квот выделено на творческие специальности – 20, на втором месте медицина – 12 мест, по 10 квот определено на электронику, радиотехнику, системы связи и машиностроение, а также на компьютерные и информационные науки.
Будущие студенты могут подавать документы сразу в шесть вузов. Если абитуриента приняли сразу несколько учебных заведений, то он может выбрать, в каком из них получать знания. После завершения приема документов будут определены сроки проведения дистанционного экзамена. По его результатам будет определен конечный проходной балл для каждого претендента.
Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2023
Радио
Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии
6 ноября, 14:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0