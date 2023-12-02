https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/prodlen-srok-podachi-zayavok-abkhazskikh-abiturientov-na-obuchenie-v-vuzakh-rossii-1049301628.html

Продлен срок подачи заявок абхазских абитуриентов на обучение в вузах России

Продлен срок подачи заявок абхазских абитуриентов на обучение в вузах России

Всего для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы на обучение 2024-2025 годы было выделено 110 мест. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T09:00+0300

2023-12-02T09:00+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Срок подачи заявок на обучение в российских вузах продлен до середины декабря, сообщает официальный канал Россотрудничества по квотам в Абхазии.С первого сентября стартовала квотная программа на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год. Для студентов из Абхазии, как и годом ранее, было выделено 110 мест.Наибольшее количество квот выделено на творческие специальности – 20, на втором месте медицина – 12 мест, по 10 квот определено на электронику, радиотехнику, системы связи и машиностроение, а также на компьютерные и информационные науки.Будущие студенты могут подавать документы сразу в шесть вузов. Если абитуриента приняли сразу несколько учебных заведений, то он может выбрать, в каком из них получать знания. После завершения приема документов будут определены сроки проведения дистанционного экзамена. По его результатам будет определен конечный проходной балл для каждого претендента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/vzaimnyy-interes-fedotov-o-mezhvuzovskom-sotrudnichestve-rossii-i-abkhazii--1048953064.html

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