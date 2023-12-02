https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/sbornaya-abkhazii-po-basketbolu-oderzhala-dve-pobedy-na-chempionate-v-krasnodarskom-krae-1049305683.html

Сборная Абхазии по баскетболу одержала две победы на чемпионате в Краснодарском крае

Сборная Абхазии по баскетболу одержала две победы на чемпионате в Краснодарском крае

Абхазские баскетболисты принимают участие в этом чемпионате не первый раз - в прошлом году команда из республики была серебряным призером соревнований. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T18:12+0300

2023-12-02T18:12+0300

2023-12-02T18:12+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Сборная команда по баскетболу из Абхазии одержала две победы подряд на чемпионате муниципального образования Славянский район в Краснодарском крае, сообщает Госкомспорта республики. Сегодня была одержана вторая победа - команда из Абхазии столкнулась с командой "Кист" из Крымска. По итогам матча счет составил 48:90.Следующая встречас с командой "XBOYS" из Анапы запланирована на воскресенье, 3 декабря. Зональное первенство Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд сезона 2023-2024 началось 1 декабря и завершится в апреле 2024 года. В чемпионате принимают участие девять команд - команда из Абхазии, "XBOYS" и "Стайл" из Анапы, "Кист", "Славянск" и "Колибри" из Крымска, КубГУ из Славянска-на-Кубани, новороссийский "Ураган" и команда "Каневская" из станицы Каневской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-kharaziya-o-serebre-basketbolnoy-sbornoy-na-turnire-v-rossii--1048991432.html

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