https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/bolee-350-priborov-ucheta-elektroenergii-ustanovili-v-ochamchyre-za-dva-mesyatsa-1049308757.html
Более 350 приборов учета электроэнергии установили в Очамчыре за два месяца
Более 350 приборов учета электроэнергии установили в Очамчыре за два месяца
С октября в Очачмырском районе идут работы по установке электросчетчиков. Всего в городе планируют установить до 800 приборов. 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T14:25+0300
2023-12-03T14:25+0300
2023-12-03T14:25+0300
энергетическая отрасль абхазии
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очамчырский район
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Более 350 приборов учета установили в городе Очамчыра за последние два месяца. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник филиала “Черноморэнерго” по Очамчырскому району Роберт Шинкуба.С октября в Очачмырском районе идут работы по установке электросчетчиков.В районе, по его словам, есть проблема с оплатой за электричество, очень маленький процент собираемости. За счет установки счетчиков энергетики рассчитывают повысить платежную дисциплину и сократить потребляемость.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bolee-milliarda-rubley-budet-stoit-ustanovka-schetchikov-vsem-abonentam-abkhazii-1049104429.html
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абхазия, очамчыра, очамчырский район, электроэнергия
абхазия, очамчыра, очамчырский район, электроэнергия
Более 350 приборов учета электроэнергии установили в Очамчыре за два месяца
С октября в Очачмырском районе идут работы по установке электросчетчиков. Всего в городе планируют установить до 800 приборов.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Более 350 приборов учета установили в городе Очамчыра за последние два месяца. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник филиала “Черноморэнерго” по Очамчырскому району Роберт Шинкуба.
С октября в Очачмырском районе идут работы по установке электросчетчиков.
“Уже установлено более 350 приборов. Работа продолжается. Всего планируется установить в самом городе до 800 приборов”, - отметил Шинкуба.
В районе, по его словам, есть проблема с оплатой за электричество, очень маленький процент собираемости. За счет установки счетчиков энергетики рассчитывают повысить платежную дисциплину и сократить потребляемость.