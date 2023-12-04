https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/bolee-130-apparatov-dlya-mayninga-izyato-v-ochamchyrskom-i-tkuarchalskom-rayonakh-1049326043.html

Более 130 аппаратов для майнинга изъято в Очамчырском и Ткуарчалском районах

Более 130 аппаратов для майнинга изъято в Очамчырском и Ткуарчалском районах

МВД Абхазии продолжает работу по выявлению фактов незаконной добычи криптовалюты. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T23:00+0300

2023-12-04T23:00+0300

2023-12-04T23:13+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

очамчыра

очамчырский район

ткуарчальский район

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037226255_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_7aff017d439be05401c4fdf6215ebd61.jpg

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Борьба с майнингом, по поручению министра внутренних дел Абхазии, усилена в восточной части республики. Сотрудники РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъяли 29 аппаратов по добыче криптовалюты в Очамчырском районе:-Ранее 108 майнинг-аппаратов обнаружили и изъяли в селе Акармара Ткуарчалского района на криптоферме, принадлежащей Эрику Багателия и Теймуразу Козаеву.Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности.

абхазия

очамчыра

очамчырский район

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

майнинг в абхазии, абхазия, очамчыра, очамчырский район, ткуарчальский район, мвд абхазии