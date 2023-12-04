https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/bolee-130-apparatov-dlya-mayninga-izyato-v-ochamchyrskom-i-tkuarchalskom-rayonakh-1049326043.html
Более 130 аппаратов для майнинга изъято в Очамчырском и Ткуарчалском районах
Более 130 аппаратов для майнинга изъято в Очамчырском и Ткуарчалском районах
МВД Абхазии продолжает работу по выявлению фактов незаконной добычи криптовалюты. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T23:00+0300
2023-12-04T23:00+0300
2023-12-04T23:13+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
очамчыра
очамчырский район
ткуарчальский район
мвд абхазии
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Борьба с майнингом, по поручению министра внутренних дел Абхазии, усилена в восточной части республики. Сотрудники РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъяли 29 аппаратов по добыче криптовалюты в Очамчырском районе:-Ранее 108 майнинг-аппаратов обнаружили и изъяли в селе Акармара Ткуарчалского района на криптоферме, принадлежащей Эрику Багателия и Теймуразу Козаеву.Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности.
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майнинг в абхазии, абхазия, очамчыра, очамчырский район, ткуарчальский район, мвд абхазии
майнинг в абхазии, абхазия, очамчыра, очамчырский район, ткуарчальский район, мвд абхазии
Более 130 аппаратов для майнинга изъято в Очамчырском и Ткуарчалском районах
23:00 04.12.2023 (обновлено: 23:13 04.12.2023)
МВД Абхазии продолжает работу по выявлению фактов незаконной добычи криптовалюты.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Борьба с майнингом, по поручению министра внутренних дел Абхазии, усилена в восточной части республики.
Сотрудники РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъяли 29 аппаратов по добыче криптовалюты в Очамчырском районе:-
Ранее 108 майнинг-аппаратов обнаружили и изъяли в селе Акармара Ткуарчалского района на криптоферме, принадлежащей Эрику Багателия и Теймуразу Козаеву.
Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности.