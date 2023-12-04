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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать южный отрог антициклона с северо-запада. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T16:40+0300
2023-12-04T16:40+0300
2023-12-04T17:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Во вторник, 5 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 декабря
16:40 04.12.2023 (обновлено: 17:37 04.12.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать южный отрог антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Во вторник, 5 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.