Против насилия: как проходит Международная кампания в Абхазии
17:20 04.12.2023 (обновлено: 18:31 04.12.2023)
© Depositphotos.com / LeungchopanДевушка-азиатка закрыла лицо руками
© Depositphotos.com / Leungchopan
Ежегодная Международная кампания "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек" проходит в Абхазии с 25 ноября. Какие мероприятия реализуются в рамках кампании и какие цели ставят перед собой организаторы, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Обсуждения проблем
Международную кампанию "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек" в республике проводит "Ассоциация женщин Абхазии". Руководитель организации Мариета Топчьян в интервью радио Sputnik рассказала о мероприятиях, которые проходят в рамках кампании.
"Абхазия на протяжении многих лет проводит глобальную кампанию, присоединившись к ней. Ассоциация уже 18 год проводит такую кампанию. Отличие этой кампании состоит в том, что мы проводим ее в этом году более широко и с привлечением в основном молодежи. За последние полтора года, в Ассоциацию женщин Абхазии пришло много молодежи, мы создали во всех районах группы, которые очень заинтересовались проблемой насилия в отношении женщин и девочек, они сами изъявили желание присоединиться к мероприятиям в рамках этой кампании", - сказала Топчьян.
По ее словам, население Абхазии, в том числе молодежь, интересуется темой насилия и как ему противодействовать. Прежде чем проводить встречи, организаторы обращаются с вопросами к молодежи – какие проблемы они считают актуальными в стране. Во всех районах, проблему насилия назвали одной из важнейших.
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"В этом году мы открыли кампанию забегом, в котором в основном молодежь участвовала, мы тоже пытались подтянуться. Мы заказали майки с хештегом #немолчи на абхазском и русском языке, на майках был изображен логотип. В забеге (состоялся 25 ноября – прим.) участвовало 70 человек, причем участвовали со всех районов", - подчеркнула она.
27 ноября на культурно-деловой площадке "Гума" состоялись два мастер-класса в рамках международной кампании против насилия – мастер-классы по самообороне, и по рисунку "Моя семья".
"Цель акций – привлечь внимание общества, молодежи, власти к проблеме насилия, для того, чтобы в нашей стране сформировалась абсолютная нетерпимость в отношении к такому явлению. 30 числа мы еще провели просмотр фильма "Улыбка Моны Лизы", собрались люди, обсуждали этот фильм, завтра будет просмотр фильма "По половому признаку", будем обсуждать проблему женского лидерства и те барьеры, которые существуют на пути женщин к успеху", - заметила Топчьян.
Не замалчивать проблему
В продолжение темы руководитель "Ассоциации женщин Абхазии" сказала, что многие внутренне соглашаясь с наличием проблемы насилия, публично не высказываются по этому поводу.
"Когда молодежь вместе собирается, обсуждают, рассуждают о проблеме, причинах этого явления, о последствиях, они сами становятся смелее и начинают громко об этом говорить", - говорит Топчьян.
Она отметила, что на территории Абхазии существуют четыре бесплатные общественные приемные, куда обращаются люди, которые столкнулись с насилием. В этих приемных работают специально обученные специалисты.
"Домашнее насилие – это системная проблема, речь не идет об отдельном инциденте, это регулярно повторяющиеся акты насилия. Поэтому многие к нам обращаются годами. По статистике по трем кризисным центрам, за три года прошло 680 человек, а если говорить об обращениях, то это более 1200 обращений, там и консультации, и сопровождения и представления в судах, помощь в медицинских обследованиях", - сказала Топчьян.
Специалист отметила, что, когда идет речь об угрозе жизни люди, которые обращаются в приемные, прибегают к помощи Службы социальной поддержки семьи и детей, которая работает при Минсоцобеспечения и демографической политики.
"Мы взаимодействуем, потому что мы не можем сами войти в семью, даже если есть сигнал о том, что в семье неблагополучная ситуация, а они могут проверить и собрать информацию", - отметила она.
Ежегодная Международная кампания "16 дней против насилия" завершится в Абхазии 8 декабря круглым столом, который организован "Женским фондом развития" и "Ассоциацией женщин Абхазии".