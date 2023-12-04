https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/protiv-nasiliya-kak-prokhodit-mezhdunarodnaya-kampaniya-v-abkhazii-1049324724.html

Против насилия: как проходит Международная кампания в Абхазии

Против насилия: как проходит Международная кампания в Абхазии

Ежегодная Международная кампания "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек" проходит в Абхазии с 25 ноября. Какие мероприятия реализуются в рамках... 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T17:20+0300

2023-12-04T17:20+0300

2023-12-04T18:31+0300

в абхазии

насилие

абхазия

женщины

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SputnikОбсуждения проблемМеждународную кампанию "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек" в республике проводит "Ассоциация женщин Абхазии". Руководитель организации Мариета Топчьян в интервью радио Sputnik рассказала о мероприятиях, которые проходят в рамках кампании.По ее словам, население Абхазии, в том числе молодежь, интересуется темой насилия и как ему противодействовать. Прежде чем проводить встречи, организаторы обращаются с вопросами к молодежи – какие проблемы они считают актуальными в стране. Во всех районах, проблему насилия назвали одной из важнейших."В этом году мы открыли кампанию забегом, в котором в основном молодежь участвовала, мы тоже пытались подтянуться. Мы заказали майки с хештегом #немолчи на абхазском и русском языке, на майках был изображен логотип. В забеге (состоялся 25 ноября – прим.) участвовало 70 человек, причем участвовали со всех районов", - подчеркнула она.27 ноября на культурно-деловой площадке "Гума" состоялись два мастер-класса в рамках международной кампании против насилия – мастер-классы по самообороне, и по рисунку "Моя семья"."Цель акций – привлечь внимание общества, молодежи, власти к проблеме насилия, для того, чтобы в нашей стране сформировалась абсолютная нетерпимость в отношении к такому явлению. 30 числа мы еще провели просмотр фильма "Улыбка Моны Лизы", собрались люди, обсуждали этот фильм, завтра будет просмотр фильма "По половому признаку", будем обсуждать проблему женского лидерства и те барьеры, которые существуют на пути женщин к успеху", - заметила Топчьян.Не замалчивать проблемуВ продолжение темы руководитель "Ассоциации женщин Абхазии" сказала, что многие внутренне соглашаясь с наличием проблемы насилия, публично не высказываются по этому поводу.Она отметила, что на территории Абхазии существуют четыре бесплатные общественные приемные, куда обращаются люди, которые столкнулись с насилием. В этих приемных работают специально обученные специалисты."Домашнее насилие – это системная проблема, речь не идет об отдельном инциденте, это регулярно повторяющиеся акты насилия. Поэтому многие к нам обращаются годами. По статистике по трем кризисным центрам, за три года прошло 680 человек, а если говорить об обращениях, то это более 1200 обращений, там и консультации, и сопровождения и представления в судах, помощь в медицинских обследованиях", - сказала Топчьян.Специалист отметила, что, когда идет речь об угрозе жизни люди, которые обращаются в приемные, прибегают к помощи Службы социальной поддержки семьи и детей, которая работает при Минсоцобеспечения и демографической политики."Мы взаимодействуем, потому что мы не можем сами войти в семью, даже если есть сигнал о том, что в семье неблагополучная ситуация, а они могут проверить и собрать информацию", - отметила она.Ежегодная Международная кампания "16 дней против насилия" завершится в Абхазии 8 декабря круглым столом, который организован "Женским фондом развития" и "Ассоциацией женщин Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/lyakhovetskaya-nazvala-kolichestvo-zayavleniy-v-adres-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1042817602.html

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