https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/lyakhovetskaya-nazvala-kolichestvo-zayavleniy-v-adres-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1042817602.html

Ляховецкая назвала количество заявлений в адрес детского омбудсмена Абхазии

Ляховецкая назвала количество заявлений в адрес детского омбудсмена Абхазии

Должность Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии была создана Указом президента Аслана Бжания 15 июня 2021 года. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T09:56+0300

2022-11-26T09:56+0300

2022-11-26T09:56+0300

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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. За время работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в ее адрес поступило более 40 письменных и устных заявлений от граждан Абхазии и России, рассказала в интервью радио Sputnik юрист аппарата Екатерина Ляховецкая."Если их условно разделить по группам, то большинство заявлений связано с определением места жительства ребенка при бракоразводном процессе. Или с тем, что несовершеннолетние сталкиваются с определенными проблемами в общеобразовательных учреждениях, или, когда несовершеннолетний остается без родителей, не имеет близких родственников. В таком случае начинается длительная процедура поиска опеки для такого ребенка", - подчеркнула она."Или, когда, например, отец ребенка или другой близкий родственник препятствует общению ребенка с матерью. Здесь нарушаются не только права матери как родителя, но и права ребенка", - заметила она.После попадания заявления в производство и его изучения, уполномоченный и сотрудники аппарата делают все возможное, чтобы права несовершеннолетних были скорейшим образом восстановлены. Работа, в первую очередь, заключается в сборе материалов, сведений и документов касающихся заявителя, пояснила Ляховецкая."После сбора всех необходимых данных, мы делаем определенные выводы о том, как можно помочь и выстраиваем позицию, которая будет направлена на восстановление прав ребенка, чтобы исключить любое насилие. Что касается статистики, то больше обращений мы получаем от граждан Республики Абхазия или лиц без гражданства", - подчеркнула она.Ляховецкая также рассказала, что Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия и российский посол Михаил Шургалин на встрече 23 ноября обсудили защиту прав и законных интересов несовершеннолетних россиян, проживающих в республике."В соответствии с положением об Уполномоченном по правам ребенка, его главной задачей является защита несовершеннолетних граждан не только Абхазии, но и тех, которые находятся за пределами страны, соответственно, иностранных граждан. В производстве уполномоченного находятся пять обращений граждан Российской Федерации. В связи с тем, что восстановление их прав является затруднительным, для обсуждения проблемных вопросов с которыми сталкиваются несовершеннолетние граждане России, была организована встреча в здании посольства России в Абхазии", - сказала она.Юрист отметила, что на встрече присутствовали сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка и дипкорпус посольства. На встрече, добавила она, Мактина Джинджолия поставила посла в известность об обращениях россиян, временно или постоянно проживающих в Абхазии. По итогам встречи, подытожила Ляховецкая, были найдены пути решения тех или иных правовых вопросов и определены способы, которыми можно оказать поддержку обратившимся гражданам.Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в Абхазии в июне 2021 года, его возглавила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/upolnomochennyy-po-pravam-rebenka-v-abkhazii-vstretilas-s-poslom-rossii--1042781335.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-tsentre-vremennogo-prebyvaniya-dlya-detey-v-abkhazii-1041170664.html

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