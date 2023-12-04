https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1049317005.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали 6510 штрафов за различные нарушения ПДД в ноябре. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T08:55+0300

2023-12-04T08:55+0300

2023-12-04T10:19+0300

в абхазии

мвд абхазии

гаи

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a905a9668b45c58b609a4b3f78b395f3.jpg

За 30 дней ноября сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 214 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 17 штрафов меньше итогов октября.SputnikРасстановка "лидеров" статистики управления автомобилем в нетрезвом виде в ноябре не изменилась по сравнению с октябрем. По-прежнему первое место уверенно занимает столица Абхазии с 75 штрафами против 83 месяцем ранее.Несмотря на отставание, стоит отметить, что количество выписанных "писем счастья" в ноябре увеличилось на 14 единиц в сравнении с октябрем. На четвертой строчке Очамчыра, вслед за которой расположились Гулрыпшский, Сухумский и Галский районы, а замыкает список Ткуарчал, где за месяц "нашелся" только один нетрезвый автомобилист.Впервые за долгие месяцы в сводки МВД попал несовершеннолетний автолюбитель, севший за руль автомобиля в состоянии опьянения. Им оказался 17-летний житель Ткуарчала, который "попался" в руки блюстителей правопорядка в Очамчыре.Обладатели "золота" в октябре – нетрезвые автомобилисты старше 50 лет – спустя месяц не сумели удержать свое лидерство и уступили тем, кому от 35 до 40 лет. Последние "умудрились" подняться с третьей строки на первую. "Бронза" в этот раз ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет, которым не хватило всего одного штрафа для того, чтобы сравнять счет с более старшим поколением.Из общего количества любителей покрутить баранку "навеселе" было три гостя из Российской Федерации и две представительницы прекрасной половины человечества – из Гагры и Кирова. Одной из них было 38 лет, другой – 43 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/ustupit-starshim-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1048952230.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мвд абхазии, гаи, абхазия