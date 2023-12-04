https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1049317005.html
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали 6510 штрафов за различные нарушения ПДД в ноябре. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T08:55+0300
2023-12-04T08:55+0300
2023-12-04T10:19+0300
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За 30 дней ноября сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 214 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 17 штрафов меньше итогов октября.SputnikРасстановка "лидеров" статистики управления автомобилем в нетрезвом виде в ноябре не изменилась по сравнению с октябрем. По-прежнему первое место уверенно занимает столица Абхазии с 75 штрафами против 83 месяцем ранее.Несмотря на отставание, стоит отметить, что количество выписанных "писем счастья" в ноябре увеличилось на 14 единиц в сравнении с октябрем. На четвертой строчке Очамчыра, вслед за которой расположились Гулрыпшский, Сухумский и Галский районы, а замыкает список Ткуарчал, где за месяц "нашелся" только один нетрезвый автомобилист.Впервые за долгие месяцы в сводки МВД попал несовершеннолетний автолюбитель, севший за руль автомобиля в состоянии опьянения. Им оказался 17-летний житель Ткуарчала, который "попался" в руки блюстителей правопорядка в Очамчыре.Обладатели "золота" в октябре – нетрезвые автомобилисты старше 50 лет – спустя месяц не сумели удержать свое лидерство и уступили тем, кому от 35 до 40 лет. Последние "умудрились" подняться с третьей строки на первую. "Бронза" в этот раз ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет, которым не хватило всего одного штрафа для того, чтобы сравнять счет с более старшим поколением.Из общего количества любителей покрутить баранку "навеселе" было три гостя из Российской Федерации и две представительницы прекрасной половины человечества – из Гагры и Кирова. Одной из них было 38 лет, другой – 43 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/ustupit-starshim-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1048952230.html
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мвд абхазии, гаи, абхазия
мвд абхазии, гаи, абхазия
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
08:55 04.12.2023 (обновлено: 10:19 04.12.2023)
По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали 6510 штрафов за различные нарушения ПДД в ноябре.
За 30 дней ноября сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 214 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 17 штрафов меньше итогов октября.
Расстановка "лидеров" статистики управления автомобилем в нетрезвом виде в ноябре не изменилась по сравнению с октябрем. По-прежнему первое место уверенно занимает столица Абхазии с 75 штрафами против 83 месяцем ранее.
На второй строчке снова разместилась Гагра, где инспекторы составили 45 протоколов за аналогичное правонарушение, а на третьей позиции снова Гудаута, которая отстала от Гагры всего на три штрафа.
Несмотря на отставание, стоит отметить, что количество выписанных "писем счастья" в ноябре увеличилось на 14 единиц в сравнении с октябрем. На четвертой строчке Очамчыра, вслед за которой расположились Гулрыпшский, Сухумский и Галский районы, а замыкает список Ткуарчал, где за месяц "нашелся" только один нетрезвый автомобилист.
Впервые за долгие месяцы в сводки МВД попал несовершеннолетний автолюбитель, севший за руль автомобиля в состоянии опьянения. Им оказался 17-летний житель Ткуарчала, который "попался" в руки блюстителей правопорядка в Очамчыре.
Самому старшему подвыпившему автомобилисту в ноябре было 69 лет. Он из Сухума.
Обладатели "золота" в октябре – нетрезвые автомобилисты старше 50 лет – спустя месяц не сумели удержать свое лидерство и уступили тем, кому от 35 до 40 лет. Последние "умудрились" подняться с третьей строки на первую. "Бронза" в этот раз ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет, которым не хватило всего одного штрафа для того, чтобы сравнять счет с более старшим поколением.
Из общего количества любителей покрутить баранку "навеселе" было три гостя из Российской Федерации и две представительницы прекрасной половины человечества – из Гагры и Кирова. Одной из них было 38 лет, другой – 43 года.