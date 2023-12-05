https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/abkhaziya-stala-odnim-iz-populyarnykh-napravleniy-na-novogodnie-kanikuly-u-rossiyan-1049331053.html

Абхазия стала одним из популярных направлений на новогодние каникулы у россиян

Абхазия стала одним из популярных направлений на новогодние каникулы у россиян

Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T13:15+0300

2023-12-05T13:15+0300

2023-12-05T13:15+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия стала одним из популярных направлений на новогодние каникулы у туристов из России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Загрузка популярных отелей в этот период выше 60%, а в некоторых гостиницах и санаториях уже трудно найти места на определенные даты.Агрегатор туров "Слетать.ру" также фиксирует рост объемов по Абхазии. Отмечается, что количество бронирований с заездами в этот зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. По данным туроператора, средняя продолжительность тура в Абхазию не меняется уже третий год и составляет восемь ночей, средний чек вырос с прошлого года всего на 5%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/glavnye-itogi-kak-proshel-kurortnyy-sezon-v-abkhazii-1049268872.html

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