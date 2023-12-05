https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/muzyka-ikh-svyazala-prodyusery-podveli-itogi-proekta-apsny-star-1049330819.html
Музыка их связала: продюсеры подвели итоги проекта "Apsny Star"
Музыка их связала: продюсеры подвели итоги проекта "Apsny Star"
Финал музыкального проекта "Apsny Star" состоится в Государственной филармонии Абхазии 22 декабря. 05.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-05T15:20+0300
2023-12-05T15:20+0300
2023-12-05T16:44+0300
культура
пресс-центр
абхазия
пресс-центр
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На пресс-конференции в Sputnik музыкальный продюсер проекта Анри Гумба и продюсер Роланд Бганба рассказали о том, что ждать от финального концерта, чего добились участники проекта и стоит ли ждать его продолжения.Асмат Цвижба, Sputnik.Анализ пройденногоНа пресс-конференции Анри Гумба отметил, что, по его мнению, первый сезон проекта был намного ярче, так как спустя десять лет зрители ждали его возвращения, и оно было ярким. Кроме того, по его словам, в первом сезоне были отобраны более опытные участники, которые знали, как вести и преподносить себя на сцене.Несмотря на это, подчеркнул продюсер, удалось добиться того, что даже выбывшие участники стали развиваться в музыкальной сфере, стали известны публике, устраивают творческие вечера, записывают песни и клипы, объединяются в группы, записывают альбомы. Гумба считает, что все это заслуга проекта, так как многие из них и не думали раньше выходить на сцену.По мнению Анри Гумба, для успешного развития шоу-бизнеса в Абхазии в первую очередь не хватает количества населения. Он отметил, что не все артисты готовы работать на свадьбах, а собирать залы удается далеко не всем, так как на каждый стиль нужен свой слушатель.Сюрпризы финалаФинал проекта – событие года для организаторов, отметил продюсер Роланд Бганба. По его словам, цель финального концерта – удивить зрителей и телезрителей, поэтому концерт пройдет не в обычном формате, а будет поделен на блоки.Анри Гумба добавил, что наставники и продюсеры в финале хотят раскрыть артистов в различных образах и стилях, они будут исполнять по несколько песен."Возможно, концерт будет длинным, но он проявит себя разными красками по образам и наполнению", – сказал он.Победителей будут выбирать жюри и продюсеры проекта. Всего планируется три приза, главный – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных, а также съемка клипа и запись альбома в студии Анри Гумба.Новый формат проектаПродюсеры музыкального проекта раскрыли свои планы. Роланд Бганба отметил, что в 2024 году планируется новый сезон "Apsny Star", но уже для детей. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры по его организации и выразил надежду, что идея все же реализуется.Гумба подчеркнул, что в Абхазии очень много талантливых музыкальных детей, и проект должен получиться ярким.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/1049259466.html
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культура, абхазия, пресс-центр
культура, абхазия, пресс-центр
Музыка их связала: продюсеры подвели итоги проекта "Apsny Star"
15:20 05.12.2023 (обновлено: 16:44 05.12.2023)
Финал музыкального проекта "Apsny Star" состоится в Государственной филармонии Абхазии 22 декабря.
На пресс-конференции в Sputnik музыкальный продюсер проекта Анри Гумба и продюсер Роланд Бганба рассказали о том, что ждать от финального концерта, чего добились участники проекта и стоит ли ждать его продолжения.
На пресс-конференции Анри Гумба отметил, что, по его мнению, первый сезон проекта был намного ярче, так как спустя десять лет зрители ждали его возвращения, и оно было ярким. Кроме того, по его словам, в первом сезоне были отобраны более опытные участники, которые знали, как вести и преподносить себя на сцене.
Второй сезон выдался на летний период и, как объяснил Гумба, совпал с приездом в Абхазию многих артистов, которые собирали залы, поэтому интерес зрителей к "Apsny Star" был меньше.
Несмотря на это, подчеркнул продюсер, удалось добиться того, что даже выбывшие участники стали развиваться в музыкальной сфере, стали известны публике, устраивают творческие вечера, записывают песни и клипы, объединяются в группы, записывают альбомы. Гумба считает, что все это заслуга проекта, так как многие из них и не думали раньше выходить на сцену.
По мнению Анри Гумба, для успешного развития шоу-бизнеса в Абхазии в первую очередь не хватает количества населения. Он отметил, что не все артисты готовы работать на свадьбах, а собирать залы удается далеко не всем, так как на каждый стиль нужен свой слушатель.
Финал проекта – событие года для организаторов, отметил продюсер Роланд Бганба. По его словам, цель финального концерта – удивить зрителей и телезрителей, поэтому концерт пройдет не в обычном формате, а будет поделен на блоки.
Анри Гумба добавил, что наставники и продюсеры в финале хотят раскрыть артистов в различных образах и стилях, они будут исполнять по несколько песен.
"Возможно, концерт будет длинным, но он проявит себя разными красками по образам и наполнению", – сказал он.
Победителей будут выбирать жюри и продюсеры проекта. Всего планируется три приза, главный – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных, а также съемка клипа и запись альбома в студии Анри Гумба.
Продюсеры музыкального проекта раскрыли свои планы. Роланд Бганба отметил, что в 2024 году планируется новый сезон "Apsny Star", но уже для детей. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры по его организации и выразил надежду, что идея все же реализуется.
По словам Гумба, делать проект для детей намного сложнее, главная задача – не ранить и не испортить юные таланты, сделать так, чтобы они вышли из проекта не травмированными, поэтому оценивать их по балльной системе не будут.
Гумба подчеркнул, что в Абхазии очень много талантливых музыкальных детей, и проект должен получиться ярким.