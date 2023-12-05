https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-dekabrya-1049334246.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона атмосферного давление. 05.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-05T17:15+0300

2023-12-05T17:15+0300

2023-12-05T17:15+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В среду, 6 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии