https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/predannaya-nauke-i-otechestvu-k-95-letiyu-mirry-khotelashvili-inal-ipa-1049347745.html

Преданная науке и Отечеству: к 95-летию Мирры Хотелашвили-Инал-ипа

Преданная науке и Отечеству: к 95-летию Мирры Хотелашвили-Инал-ипа

Археологу, заслуженному работнику культуры Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени Мирре Хотелашивили-Инал-ипа 5 ноября исполнилось 95 лет. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-06T18:00+0300

2023-12-06T18:00+0300

2023-12-06T18:16+0300

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Мирра Хотелашвили-Инал-ипа внесла большой вклад в развитие археологии и истории Абхазии. В разные годы она работала научным сотрудником отдела фондов Абхазского госмузея, отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории, была главным хранителем в госмузее.SputnikДело жизниМирра Хотелашвили автор более 50 научных работ по археологии, искусству, культуре и этнографии Абхазии. Она супуруга ученого, историка Шалвы Инал-ипа и мама известного абхазского ученого физика Адгура Инал-ипа, который погиб в Отечественной войне народа Абхазии.С конца 1950-х Мирра Хотелашвили участвовала в археологических экспедициях, после которых у нее и возник интерес и любовь к истории Абхазии. Она получила второе образование и окончила исторический факультет Сухумского пединститута.В интервью Абхазскому телевидению Мирра Хотелашвили говорит, что ее девиз – относиться к своей работе ответственно и скрупулезно."Такой преданной женщины своему мужу, трудам, Абхазии я второй не видела", - призналась в интервью невестка историка Народная артистка Абхазии Марина Шамба.В 80 лет Мирра Хотелашвили освоила компьютер, чтобы не нагружать родных и проводить исследования и работу над своими материалами самостоятельно. Она утверждает, что никогда не поздно учиться.Мирра Хотелашвили автор и соавтор многих научных работ. В 2010 году на абхазском языке была издана "Книга для чтения по истории Абхазии", в 2020 году она была дополнена и переиздана.В интервью "Апсныпресс" редактор книги, доктор исторчиеских наук Валерий Бигуаа отметил, что книга "отличается своей информативностью".Автор провела большую работу по детальному уточнению и дополнению отдельных положений истории Абхазии. Для этого было использовано значительное количество специальной литературы, письменных источников и данных археологии и этнографии", – сказал он.Образец ученого и женщиныС юбилеем историка поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что Хотелашвили – образец интеллигентной, мудрой женщины, посвятившей свою долгую и плодотворную жизнь служению науке.Президент подчеркнул, что Хотелашвили вдохновляет исследователей Абхазии своим примером подвижничества, любознательности, интеллекта и работоспособности.Министерство культуры Абхазии в своем поздравлении подчеркнуло, что Мирра Хотелашвили внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея, участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/uchenyy-i-besstrashnyy-voin-vspominaya-adgura-inal-ipa-1048041924.html

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