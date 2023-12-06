https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-7-dekabrya-1049347418.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 06.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В четверг, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии