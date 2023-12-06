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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T19:20+0300
2023-12-06T19:20+0300
2023-12-06T19:31+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В четверг, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 декабря
19:20 06.12.2023 (обновлено: 19:31 06.12.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В четверг, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром временами дождь разной интенсивности, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.