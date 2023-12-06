https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/uchastniki-zhenevskikh-diskussiy-vyrazili-zainteresovannost-v-sokhranenii-formata-1049348864.html
Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении формата
Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении формата
В Женеве прошел 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной... 06.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-06T21:50+0300
2023-12-06T21:50+0300
2023-12-06T22:30+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении этого формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте МИД России. Российская сторона подчеркнула важность продолжения контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом под эгидой МЖД. "Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России. По мнению участников, обстановка "на земле" в пограничных районах, за исключением отдельных инцидентов, остается стабильной. При этом, отмечена важность скорейшего возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале."Серьезным раздражителем, препятствующим взаимодействию по гуманитарным вопросам в Женеве, остается ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт доступ на нью-йоркскую площадку, в связи с чем они не могут представить на ней свои принципиальные подходы, российская, абхазская и югоосетинская стороны вновь поставили вопрос о прекращении дискриминационной в отношении Сухума и Цхинвала практики, делающей невозможным конструктивное обсуждение указанной проблематики в рамках МЖД", - отмечается в сообщении МИД РФ. По итогам переговоров, достигнута договоренность о проведении следующего раунда в апреле 2024 года и дальнейших регулярных встречах в формате международных дискуссий по Закавказью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/videomost-moskva-sukhum-tskhinval-k-15-letiyu-zhenevskikh-diskussiy-pryamaya-translyatsiya-1048531226.html
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женевские дискуссии, абхазия, россия, грузия, южная осетия, сша
женевские дискуссии, абхазия, россия, грузия, южная осетия, сша
Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении формата
21:50 06.12.2023 (обновлено: 22:30 06.12.2023)
В Женеве прошел 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении этого формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Российская сторона подчеркнула важность продолжения контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом под эгидой МЖД.
Основная цель - скорейшее начало предметной работы над заключением юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией.
"Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
По мнению участников, обстановка "на земле" в пограничных районах, за исключением отдельных инцидентов, остается стабильной. При этом, отмечена важность скорейшего возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале.
"Серьезным раздражителем, препятствующим взаимодействию по гуманитарным вопросам в Женеве, остается ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт доступ на нью-йоркскую площадку, в связи с чем они не могут представить на ней свои принципиальные подходы, российская, абхазская и югоосетинская стороны вновь поставили вопрос о прекращении дискриминационной в отношении Сухума и Цхинвала практики, делающей невозможным конструктивное обсуждение указанной проблематики в рамках МЖД", - отмечается в сообщении МИД РФ.
По итогам переговоров, достигнута договоренность о проведении следующего раунда в апреле 2024 года и дальнейших регулярных встречах в формате международных дискуссий по Закавказью.