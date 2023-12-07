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Более 12,5 тысячи грузовых составов прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года
Более 12,5 тысячи грузовых составов прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года
Показатели грузоперевозок в Абхазию растут ежегодно, отметили в Абхазской железной дороге. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T09:40+0300
2023-12-07T09:40+0300
2023-12-07T10:15+0300
в абхазии
железная дорога
абхазская железная дорога
абхазия
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Более 12,5 тысячи грузовых составов общим весом 839,2 тысячи тонн прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года, сообщили в Абхазской железной дороге. За аналогичный период 2022 года показатели грузоперевозок ниже почти на 2000 вагонов. С января по ноябрь прошлого года в Абхазию прибыло 10680 вагонов общим весом 712,8 тысячи тонн. В АЖД подчеркнули, что рост параметров грузоперевозок в республику обусловлен ремонтными и восстановительными работами на железной дороге. Речь, в частности, идет о ремонте ж/д вокзалов, приемно-отправочных путей и контактных сетей, а также приобретении новых локомотивов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/azhd-priobrela-tretiy-magistralnyy-lokomotiv-1048491735.html
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железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия
железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия
Более 12,5 тысячи грузовых составов прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года
09:40 07.12.2023 (обновлено: 10:15 07.12.2023)
Показатели грузоперевозок в Абхазию растут ежегодно, отметили в Абхазской железной дороге.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Более 12,5 тысячи грузовых составов общим весом 839,2 тысячи тонн прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года, сообщили в Абхазской железной дороге.
Как уточнили на предприятии, самые высокие показатели зафиксированы в феврале – тогда в республику заехал 1641 вагон общим весом 111,8 тысячи тонн.
За аналогичный период 2022 года показатели грузоперевозок ниже почти на 2000 вагонов. С января по ноябрь прошлого года в Абхазию прибыло 10680 вагонов общим весом 712,8 тысячи тонн.
В АЖД подчеркнули, что рост параметров грузоперевозок в республику обусловлен ремонтными и восстановительными работами на железной дороге. Речь, в частности, идет о ремонте ж/д вокзалов, приемно-отправочных путей и контактных сетей, а также приобретении новых локомотивов.