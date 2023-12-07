https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/bolee-125-tysyach-gruzovykh-sostavov-pribylo-v-abkhaziyu-za-11-mesyatsev-2023-goda-1049349209.html

Более 12,5 тысячи грузовых составов прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года

Более 12,5 тысячи грузовых составов прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года

Показатели грузоперевозок в Абхазию растут ежегодно, отметили в Абхазской железной дороге. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T09:40+0300

2023-12-07T09:40+0300

2023-12-07T10:15+0300

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абхазская железная дорога

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Более 12,5 тысячи грузовых составов общим весом 839,2 тысячи тонн прибыло в Абхазию за 11 месяцев 2023 года, сообщили в Абхазской железной дороге. За аналогичный период 2022 года показатели грузоперевозок ниже почти на 2000 вагонов. С января по ноябрь прошлого года в Абхазию прибыло 10680 вагонов общим весом 712,8 тысячи тонн. В АЖД подчеркнули, что рост параметров грузоперевозок в республику обусловлен ремонтными и восстановительными работами на железной дороге. Речь, в частности, идет о ремонте ж/д вокзалов, приемно-отправочных путей и контактных сетей, а также приобретении новых локомотивов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/azhd-priobrela-tretiy-magistralnyy-lokomotiv-1048491735.html

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