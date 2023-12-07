https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/deputaty-mogut-izmenit-sposob-i-printsip-formirovaniya-obschestvennoy-palaty-1049356030.html

Депутаты могут изменить способ и принцип формирования Общественной палаты

Депутаты могут изменить способ и принцип формирования Общественной палаты

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T15:10+0300

2023-12-07T15:10+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность Общественной палаты.Изменения устанавливают и круг лиц, которые не должны вступать в Общественную палату: алкоголики, наркоманы, токсикоманы, страдающие психическими расстройствами, а также члены политических партий и объединений. Кроме того, предполагается ввести в состав палаты представителей законодательной ветви власти. В действующем законе в составе Общественной палаты присутствуют представители исполнительной ветви власти, представители органа местного самоуправления и гражданского общества, но нет представителей законодательной ветви власти.А также планируется изменить способ выдвижения членов палаты от районов и городов. Согласно поправкам, их будут выдвигать органы местного самоуправления. Сейчас окончательное "слово" за представителями президента при районных администрациях. Законопроект, помимо изменения способа и принципа формирования Общественной палаты, предусматривает добавление права предоставления площадки Общественной палатой для общественного диалога между гражданским обществом и представителями исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/sformirovan-novyy-sostav-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1044873594.html

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