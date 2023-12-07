Конфискацию первично подключенного оборудования для майнинга могут разрешить в Абхазии
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты в первом чтении приняли поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом.
Согласно изменениям, оборудование для добычи криптовлюты будет конфисковываться при первичном присоединении к электросетям и нарушении законодательства.
Конфискация будет осуществляться на основании решения суда.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2020 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.
В марте 2021 года Парламент ужесточил наказания за незаконное использование электричества.
За незаконное потребление электроэнергии штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности.
Для должностных лиц – тысяча минимальных размеров оплаты труда.
Присоединение к республиканским сетям – штраф для индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 40 МРОТ.
Для должностных лиц — три тысячи МРОТ.
Повторное совершение административного правонарушения – для индивидуальных предпринимателей, юрлиц и граждан в размере 50 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного к сетям оборудования для добычи криптовалют, с конфискацией этого оборудования.
Для должностных лиц – 5 тысяч МРОТ.
Присоединение к сетям в большом объеме для добычи криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет, с конфискацией оборудования.
Если это совершенно лицом с использованием своего служебного положения, то наказание – лишением свободы на срок от одного года до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет.