https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/konfiskatsiyu-pervichno-podklyuchennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-mogut-razreshit-v-abkhazii-1049356401.html

Конфискацию первично подключенного оборудования для майнинга могут разрешить в Абхазии

Конфискацию первично подключенного оборудования для майнинга могут разрешить в Абхазии

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты в первом чтении приняли поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T16:10+0300

2023-12-07T16:10+0300

2023-12-07T16:10+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

парламент абхазии

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты в первом чтении приняли поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом.Конфискация будет осуществляться на основании решения суда. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2020 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.В марте 2021 года Парламент ужесточил наказания за незаконное использование электричества.

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майнинг в абхазии, абхазия, парламент абхазии