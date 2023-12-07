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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется между юго-западной периферии антициклона с севера и теплым сектором Средиземноморского циклона. 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T20:20+0300
2023-12-07T20:20+0300
2023-12-07T20:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. В пятницу, 8 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 декабря
20:20 07.12.2023 (обновлено: 20:32 07.12.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется между юго-западной периферии антициклона с севера и теплым сектором Средиземноморского циклона.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. В пятницу, 8 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.