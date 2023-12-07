https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/sovetnik-prezidenta-maksim-gvindzhiya-rasskazal-ob-itogakh-zhenevskikh-diskussiy-1049360649.html

Советник президента Максим Гвинджия рассказал об итогах Женевских дискуссий

Советник президента Максим Гвинджия рассказал об итогах Женевских дискуссий

Очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и... 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T19:00+0300

2023-12-07T19:00+0300

2023-12-07T21:32+0300

в абхазии

женевские дискуссии

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политика

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Участники Женевских дискуссий отметили необходимость возобновления пятисторонних встреч в Гале в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Об этом в эфире радио Sputnik рассказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.Формат этот, по словам Гвинджия, необходим для своевременного реагирования на инциденты в приграничной зоне.На очередном раунде Женевских дискуссий также, как и на предыдущих, обсуждалось подписание соглашения о неприменении силы. Однако, по словам Гвинджия, ожидать большого прорыва в этом вопросе не стоит.“Честно говоря, я не ожидаю больших изменений того, что Грузия согласится в конце концов подписать с нами такое соглашение. Но это наша позиция, мы ее высказали. У Грузии своя позиция, они ее высказывают. Женевские дискуссий являются таким противоборством двух позиций. И тем не менее это надо, помимо того, что мы заявили о нашем стремлении подписать соглашение о неприменении силы, есть еще много других аспектов, которые мы должны будем развивать в этом плане", – сказал советник президента.Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении этого формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе.Гвинджия отметил, что Женевские дискуссии необходимы для Абхазии, так как это единственная на сегодняшний день международная площадка, где Абхазия может доносить свою позицию до мирового сообщества.Очередной раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся в среду, 6 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/uchastniki-zhenevskikh-diskussiy-vyrazili-zainteresovannost-v-sokhranenii-formata-1049348864.html

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