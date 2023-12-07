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Советник президента Максим Гвинджия рассказал об итогах Женевских дискуссий
Советник президента Максим Гвинджия рассказал об итогах Женевских дискуссий
Очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и... 07.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-07T19:00+0300
2023-12-07T19:00+0300
2023-12-07T21:32+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Участники Женевских дискуссий отметили необходимость возобновления пятисторонних встреч в Гале в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Об этом в эфире радио Sputnik рассказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.Формат этот, по словам Гвинджия, необходим для своевременного реагирования на инциденты в приграничной зоне.На очередном раунде Женевских дискуссий также, как и на предыдущих, обсуждалось подписание соглашения о неприменении силы. Однако, по словам Гвинджия, ожидать большого прорыва в этом вопросе не стоит.“Честно говоря, я не ожидаю больших изменений того, что Грузия согласится в конце концов подписать с нами такое соглашение. Но это наша позиция, мы ее высказали. У Грузии своя позиция, они ее высказывают. Женевские дискуссий являются таким противоборством двух позиций. И тем не менее это надо, помимо того, что мы заявили о нашем стремлении подписать соглашение о неприменении силы, есть еще много других аспектов, которые мы должны будем развивать в этом плане", – сказал советник президента.Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении этого формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе.Гвинджия отметил, что Женевские дискуссии необходимы для Абхазии, так как это единственная на сегодняшний день международная площадка, где Абхазия может доносить свою позицию до мирового сообщества.Очередной раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся в среду, 6 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/uchastniki-zhenevskikh-diskussiy-vyrazili-zainteresovannost-v-sokhranenii-formata-1049348864.html
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женевские дискуссии, абхазия, россия, грузия, политика
женевские дискуссии, абхазия, россия, грузия, политика
Советник президента Максим Гвинджия рассказал об итогах Женевских дискуссий
19:00 07.12.2023 (обновлено: 21:32 07.12.2023)
Очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся в среду, 6 декабря.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Участники Женевских дискуссий отметили необходимость возобновления пятисторонних встреч в Гале в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Об этом в эфире радио Sputnik рассказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
Формат этот, по словам Гвинджия, необходим для своевременного реагирования на инциденты в приграничной зоне.
"Да, сейчас обстановка в Галском районе спокойная. Но тем не менее диалог должен быть в практическом русле, потому что мы две соседние страны (Абхазия и Грузия - прим.), у нас всегда накапливаются вопросы. Да, у нас конфликт, не общаемся, но должен оставаться какой-то механизм, по которому должны решать задачи. Я считаю, что это очень важно, несмотря на то, что у нас конфликт, но общаться мы должны", – подчеркнул Гвинджия.
На очередном раунде Женевских дискуссий также, как и на предыдущих, обсуждалось подписание соглашения о неприменении силы. Однако, по словам Гвинджия, ожидать большого прорыва в этом вопросе не стоит.
“Честно говоря, я не ожидаю больших изменений того, что Грузия согласится в конце концов подписать с нами такое соглашение. Но это наша позиция, мы ее высказали. У Грузии своя позиция, они ее высказывают. Женевские дискуссий являются таким противоборством двух позиций. И тем не менее это надо, помимо того, что мы заявили о нашем стремлении подписать соглашение о неприменении силы, есть еще много других аспектов, которые мы должны будем развивать в этом плане", – сказал советник президента.
Участники Женевских дискуссий выразили заинтересованность в сохранении этого формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе.
Гвинджия отметил, что Женевские дискуссии необходимы для Абхазии, так как это единственная на сегодняшний день международная площадка, где Абхазия может доносить свою позицию до мирового сообщества.
Очередной раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся в среду, 6 декабря.