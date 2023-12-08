https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/arbitrazhnyy-sud-prodolzhil-rassmotrenie-iska-samshitovoy-roschi-k-ministerstvu-po-nalogam-1049377850.html

Арбитражный суд продолжил рассмотрение иска "Самшитовой рощи" к Министерству по налогам

Арбитражный суд продолжил рассмотрение иска "Самшитовой рощи" к Министерству по налогам

Заседание по иску ООО "Самшитовая роща" к Министерству по налогам и сборам Абхазии о признании постановления о финансовых санкциях налогового органа... 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T18:55+0300

2023-12-08T18:55+0300

2023-12-08T18:55+0300

в абхазии

суд

абхазия

налоги

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В июне пресс-служба президента Абхазии сообщила, что пансионат "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии.Это вызвало недовольство арендаторов, которые считают передачу пансионата попыткой рейдерского захвата. По словам гендиректора "Самшитовой рощи" Геннадия Айба, учредители обратились в Парламент Абхазии с просьбой изучить правомочность постановления Кабинета министров.В ноябре Союз партий и общественных объединений в своем заявлении отметил, что объект строился по заказу КГБ СССР и был передан в 2023 году Службе госбезопасности в соответствии с ведомственной принадлежностью в советское время. Отмечалось, что передача объекта в аренду частным лицам в 1999 году сопровождалась многочисленными нарушениями, ставшими предметом расследования парламентской комиссии, а новое соглашение о продлении аренды до 2039 года было подписано в условиях политического кризиса в Абхазии в 2014 году.Кроме того, в заявлении указывается, что с 2020 года в "Самшитовой роще" были выявлены налоговые нарушения на сумму более 133 миллионов рублей.Sputnik29 ноября состоялось предварительное судебное заседание по рассмотрению иска ООО "Самшитовая роща". На заседании рассматривали список приобщенных сторонами материалов. Спорная ситуация возникла вокруг механизма досудебного урегулирования. Для уточнения деталей и представления новых документов суд отложил слушание до 8 декабря.Доказательства на видеоНа втором заседании по делу, по сообщению Абаза-ТВ, рассматривали возражения на акт налоговой проверки юридического лица. По утверждению представителей Министерства по налогам и сборам, в присутствии Дмитрия Ардзинба и Геннадия Айба были рассмотрены их возражения, они же отрицают этот факт.В доказательство сказанного представители МНС приобщили к материалам видеозапись, на которой видно, что Ардзинба и Айба были в Министерстве 26 сентября, в день, когда было вынесено постановление. Также юристы ходатайствовали о вызове в качестве свидетеля начальника управления налогообложения юридических лиц Артура Саманба, который присутствовал при встрече.Истца представляют адвокаты Кристина Габелия и Астанда Цаава. Они подтвердили, что их клиенты получили налоговое постановление."Я не думаю, что данная видеозапись подтвердит то, что, действительно, велся процесс обсуждения акта налоговой проверки. То, что они зашли к министру на разговор, это совершенно другое, это некая внепроцессуальная беседа. Поэтому я считаю, что данная видеозапись не подтверждает то, что необходимо было сделать налоговому органу в рамках своих нормативно-правовых актов", - сказала Габелия.Возражения истцаКак объяснили представители истца, налогоплательщик вправе представить свои письменные объяснения или возражения по акту налоговой проверки в течение десяти рабочих дней со дня завершения налоговой проверки. Материалы проверки должны быть рассмотрены в присутствии налогоплательщика.Начальник правового отдела МНС Батал Царгуш утверждает, что даже если не были соблюдены формальности, по факту представители "Самшитовой рощи" были уведомлены об акте проверки, они пришли в Министерство и при них рассматривался вопрос, то есть все их права на высказывание своего мнения, возражения были обеспечены.Следующее заседание по делу назначено на 22 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/soyuz-partiy-i-obedineniy-abkhazii-prizval-ne-politizirovat-peredachu-samshitovoy-roschi-1048924089.html

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