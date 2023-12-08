https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/bzhaniya-podderzhal-reshenie-putina-ballotirovatsya-v-prezidenty-rossii--1049380297.html

Бжания поддержал решение Путина баллотироваться в президенты России

Бжания поддержал решение Путина баллотироваться в президенты России

Владимир Путин сообщил о том, что собирается баллотироваться на предстоящих президентских выборах в России, которые будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T19:35+0300

2023-12-08T19:35+0300

2023-12-08T19:35+0300

в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение президента России Владимира Путина о выдвижении на предстоящих выборах главы государства.Он отметил, что масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций России. Президент назвал воссоединение Крыма и новых регионов с Россией, начало СВО символами восстановления справедливости в глобальной политике, что является заслугой Путина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/putin-soobschil-chto-sobiraetsya-vydvigatsya-na-novyy-prezidentskiy-srok-1049371054.html

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владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия, политика