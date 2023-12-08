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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/deputat-gagrskogo-sobraniya-rasskazal-o-znachenii-podpisannogo-s-sochi-dokumenta-1049370345.html
Депутат Гагрского Собрания рассказал о значении подписанного с Сочи документа
Депутат Гагрского Собрания рассказал о значении подписанного с Сочи документа
Соглашение об установлении дружественных отношений между представительными органами власти Горсобрания Сочи и Гагрского районного Собрания будет подписано 15... 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T20:20+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Гагрского районного Собрания и Горсобрания Сочи парафировали проект соглашения об установлении дружественных отношений в пятницу, 8 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал депутат Гагрского Райсобрания Даут Кове.По словам Кове, ранее между Собраниями двух городов не были установлены официальные отношения."Это первая официальная встреча. Естественно эта встреча была возможна лишь благодаря личным контактам", – добавил Кове.Соглашение будет способствовать развитию братской дружбы, основанной на духовных и культурных ценностях, осуществлять деятельность в направлении установления прямых дружественных и партнерских связей между молодежными, культурными, творческими, спортивными, образовательными и туристическими организациями сторон, содействовать обмену опытом между профессиональными и самодеятельными творческими коллективами, спортивными командами и туристическими группами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/sochi-i-gagrskiy-rayon-podpisali-proekt-soglasheniya-ob-ustanovlenii-druzhestvennykh-otnosheniy-1049369768.html
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гагрский район, гагра, абхазия, сочи, россия, политика
гагрский район, гагра, абхазия, сочи, россия, политика

Депутат Гагрского Собрания рассказал о значении подписанного с Сочи документа

20:20 08.12.2023 (обновлено: 20:24 08.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Гагры
Администрация Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соглашение об установлении дружественных отношений между представительными органами власти Горсобрания Сочи и Гагрского районного Собрания будет подписано 15 декабря в Сочи.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Гагрского районного Собрания и Горсобрания Сочи парафировали проект соглашения об установлении дружественных отношений в пятницу, 8 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал депутат Гагрского Райсобрания Даут Кове.

"Процедура парафирования прошла успешно, по протоколу. Соглашение будет подписано уже 15 декабря в Сочи между председателями Гагрского районного Собрания и Собрания города Сочи", – отметил он.

По словам Кове, ранее между Собраниями двух городов не были установлены официальные отношения.
"Это первая официальная встреча. Естественно эта встреча была возможна лишь благодаря личным контактам", – добавил Кове.
Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2023
В Абхазии
Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений
13:20
Соглашение будет способствовать развитию братской дружбы, основанной на духовных и культурных ценностях, осуществлять деятельность в направлении установления прямых дружественных и партнерских связей между молодежными, культурными, творческими, спортивными, образовательными и туристическими организациями сторон, содействовать обмену опытом между профессиональными и самодеятельными творческими коллективами, спортивными командами и туристическими группами.
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