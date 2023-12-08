https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/krupnuyu-mayning-fermu-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-rayone-1049380808.html

Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

Всего с 5 по 8 декабря было обнаружено и изъято в разных городах и районах республики 136 майнинг-аппарата. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T19:53+0300

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в абхазии

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майнинг в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Крупную майнинг-ферму обнаружили в селе Кутол Очамчырского района, там изъяли 96 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. В селе Атара-Армянская Очамчырского района у Артура Зейтуняна обнаружили еще десять аппаратов по добыче криптовалюты.11 аппаратов нашли на приусадебном участке Дениса Ахба на улице Арцах в Сухуме. Шесть аппаратов по добыче криптовалюты были обнаружены в нефункционирующем здании бывшего универмага в Гагре. Оборудование, принадлежащее Артуру Головину, изъято.В районе цитрусового совхоза на в Пицунде на территории частного дома обнаружена криптоферма с десятью аппаратами, принадлежащими Астамуру Шамба. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2020 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.В марте 2021 года Парламент ужесточил наказания за незаконное использование электричества.

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