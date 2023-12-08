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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/krupnuyu-mayning-fermu-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-rayone-1049380808.html
Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе
Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе
Всего с 5 по 8 декабря было обнаружено и изъято в разных городах и районах республики 136 майнинг-аппарата. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Крупную майнинг-ферму обнаружили в селе Кутол Очамчырского района, там изъяли 96 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. В селе Атара-Армянская Очамчырского района у Артура Зейтуняна обнаружили еще десять аппаратов по добыче криптовалюты.11 аппаратов нашли на приусадебном участке Дениса Ахба на улице Арцах в Сухуме. Шесть аппаратов по добыче криптовалюты были обнаружены в нефункционирующем здании бывшего универмага в Гагре. Оборудование, принадлежащее Артуру Головину, изъято.В районе цитрусового совхоза на в Пицунде на территории частного дома обнаружена криптоферма с десятью аппаратами, принадлежащими Астамуру Шамба. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2020 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.В марте 2021 года Парламент ужесточил наказания за незаконное использование электричества.
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абхазия, майнинг в абхазии, мвд абхазии
абхазия, майнинг в абхазии, мвд абхазии

Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

19:53 08.12.2023
© AP Photo / Steve HelberПоклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич
Поклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Steve Helber
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Всего с 5 по 8 декабря было обнаружено и изъято в разных городах и районах республики 136 майнинг-аппарата.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Крупную майнинг-ферму обнаружили в селе Кутол Очамчырского района, там изъяли 96 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Общая мощность потребляемой электроэнергии составила 124 кВт⋅ч. Владелец фермы Темур Кекелия привлечен к административной ответственности. Оборудование помещено на склад временного хранения Госстандарта Абхазии.
В селе Атара-Армянская Очамчырского района у Артура Зейтуняна обнаружили еще десять аппаратов по добыче криптовалюты.
11 аппаратов нашли на приусадебном участке Дениса Ахба на улице Арцах в Сухуме.

Шесть аппаратов по добыче криптовалюты были обнаружены в нефункционирующем здании бывшего универмага в Гагре. Оборудование, принадлежащее Артуру Головину, изъято.
В районе цитрусового совхоза на в Пицунде на территории частного дома обнаружена криптоферма с десятью аппаратами, принадлежащими Астамуру Шамба.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2020 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.
В марте 2021 года Парламент ужесточил наказания за незаконное использование электричества.
За незаконное потребление электроэнергии штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности.
Для должностных лиц – тысяча минимальных размеров оплаты труда.
Присоединение к республиканским сетям – штраф для индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 40 МРОТ.
Для должностных лиц — три тысячи МРОТ.
Повторное совершение административного правонарушения – для индивидуальных предпринимателей, юрлиц и граждан в размере 50 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного к сетям оборудования для добычи криптовалют, с конфискацией этого оборудования.
Для должностных лиц – 5 тысяч МРОТ.
Присоединение к сетям в большом объеме для добычи криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет, с конфискацией оборудования.
Если это совершенно лицом с использованием своего служебного положения, то наказание – лишением свободы на срок от одного года до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет.
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