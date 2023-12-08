https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/novyy-god-v-abkhazii-pochemu-uvelichilsya-turpotok-v-respubliku-1049365041.html
Новый год в Абхазии: почему увеличился турпоток в республику
Новый год в Абхазии: почему увеличился турпоток в республику
Министерство туризма Абхазии ранее сообщало, что бронирование номеров в гостиницах и пансионатах доходит до 60%. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T11:00+0300
2023-12-08T11:00+0300
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абхазия
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На протяжении нескольких месяцев наблюдается рост бронирования номеров в два-три раза по сравнению с прошлым годом, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.Увеличение запроса на отдых в Абхазии в новогодние праздники, в том числе связано с появлением новых туристических объектов, которые, в частности, предлагают теплые бассейны, спа-программы и другие услуги, добавил Косилов."Это может не основополагающий момент, но он имеет место быть, и с увеличением количества таких отелей зимой туристов будет больше. Уже бронируют февраль, март в тех отелях, где предлагают теплое помещение, где расположен бассейн, трехразовое питание, у них уже есть свой контингент, даже вне зависимости от роста цены", – сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан".При этом Косилов заявил, что в целом по республике не наблюдается значительного продвижения по предоставлению услуг туристам в зимний период.Говоря о глэмпинге в зимний период, Косилов отметил, что этот вид туризма пока что имеет фрагментарный характер и больше ориентирован на летний курортный сезон."Есть хорошие глэмпинги в Абхазии, но надо понимать, что они, как правило, находятся в труднодоступных местах, это предгорные, горные местности, куда и летом-то не каждого туриста заманишь. Летом, исходя из уровня общего потока туристов, легче загрузить такие объекты, но не зимой. Да, там, наверное, туристы будут и зимой, но все-таки больший спрос идет на городские отели или на отели, которые располагаются в курортных зонах, где есть магазины вокруг, инфраструктура, набережная. Тем более на Новый год хочется какого-то праздника, движения, все-таки больше выбирают отели, куда удобно добираться", – сказал Сергей Косилов.По сравнению с прошлым годом, туры в Абхазию в среднем подорожали на 15-30% в зависимости от отеля, отметил эксперт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/prodazhi-letnikh-turov-v-abkhaziyu-vyrosli-v-chetyre-raza--1049363895.html
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абхазия, отдых в абхазии
Новый год в Абхазии: почему увеличился турпоток в республику
11:00 08.12.2023 (обновлено: 12:18 08.12.2023)
Министерство туризма Абхазии ранее сообщало, что бронирование номеров в гостиницах и пансионатах доходит до 60%.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На протяжении нескольких месяцев наблюдается рост бронирования номеров в два-три раза по сравнению с прошлым годом, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.
"В некоторых объектах мест уже нет, поэтому в этом году динамика удивительная. Меньше мест осталось, куда можно поехать на Новый год, меньше мест за границей осталось для наших туристов, доступных по цене, по документам. Наиболее удобный формат для них поменять свое общее местоположение и сменить обстановку, это, конечно, Абхазия, учитывая культуру, непохожесть празднования Нового года, атмосферу, обилие мандаринов и так далее", – подчеркнул он.
Увеличение запроса на отдых в Абхазии в новогодние праздники, в том числе связано с появлением новых туристических объектов, которые, в частности, предлагают теплые бассейны, спа-программы и другие услуги, добавил Косилов.
"Это может не основополагающий момент, но он имеет место быть, и с увеличением количества таких отелей зимой туристов будет больше. Уже бронируют февраль, март в тех отелях, где предлагают теплое помещение, где расположен бассейн, трехразовое питание, у них уже есть свой контингент, даже вне зависимости от роста цены", – сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан".
При этом Косилов заявил, что в целом по республике не наблюдается значительного продвижения по предоставлению услуг туристам в зимний период.
"К сожалению, сильного общего подвига отельеров в этом направлении нет. Это делают те инвесторы, которые занимались в России, а теперь занимаются в Абхазии. Сказать о том, что местные отельеры, работавшие на лето, начали придумывать что-то на зиму, учитывая опыт по созданию оздоровительных программ, то такого нет. Но тут экономическая составляющая, это очень дорого, это другой сегмент бизнеса", – подчеркнул он.
Говоря о глэмпинге в зимний период, Косилов отметил, что этот вид туризма пока что имеет фрагментарный характер и больше ориентирован на летний курортный сезон.
"Есть хорошие глэмпинги в Абхазии, но надо понимать, что они, как правило, находятся в труднодоступных местах, это предгорные, горные местности, куда и летом-то не каждого туриста заманишь. Летом, исходя из уровня общего потока туристов, легче загрузить такие объекты, но не зимой. Да, там, наверное, туристы будут и зимой, но все-таки больший спрос идет на городские отели или на отели, которые располагаются в курортных зонах, где есть магазины вокруг, инфраструктура, набережная. Тем более на Новый год хочется какого-то праздника, движения, все-таки больше выбирают отели, куда удобно добираться", – сказал Сергей Косилов.
По сравнению с прошлым годом, туры в Абхазию в среднем подорожали на 15-30% в зависимости от отеля, отметил эксперт.