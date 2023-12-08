https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/novyy-god-v-abkhazii-pochemu-uvelichilsya-turpotok-v-respubliku-1049365041.html

Новый год в Абхазии: почему увеличился турпоток в республику

Новый год в Абхазии: почему увеличился турпоток в республику

Министерство туризма Абхазии ранее сообщало, что бронирование номеров в гостиницах и пансионатах доходит до 60%. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T11:00+0300

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абхазия

отдых в абхазии

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На протяжении нескольких месяцев наблюдается рост бронирования номеров в два-три раза по сравнению с прошлым годом, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.Увеличение запроса на отдых в Абхазии в новогодние праздники, в том числе связано с появлением новых туристических объектов, которые, в частности, предлагают теплые бассейны, спа-программы и другие услуги, добавил Косилов."Это может не основополагающий момент, но он имеет место быть, и с увеличением количества таких отелей зимой туристов будет больше. Уже бронируют февраль, март в тех отелях, где предлагают теплое помещение, где расположен бассейн, трехразовое питание, у них уже есть свой контингент, даже вне зависимости от роста цены", – сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан".При этом Косилов заявил, что в целом по республике не наблюдается значительного продвижения по предоставлению услуг туристам в зимний период.Говоря о глэмпинге в зимний период, Косилов отметил, что этот вид туризма пока что имеет фрагментарный характер и больше ориентирован на летний курортный сезон."Есть хорошие глэмпинги в Абхазии, но надо понимать, что они, как правило, находятся в труднодоступных местах, это предгорные, горные местности, куда и летом-то не каждого туриста заманишь. Летом, исходя из уровня общего потока туристов, легче загрузить такие объекты, но не зимой. Да, там, наверное, туристы будут и зимой, но все-таки больший спрос идет на городские отели или на отели, которые располагаются в курортных зонах, где есть магазины вокруг, инфраструктура, набережная. Тем более на Новый год хочется какого-то праздника, движения, все-таки больше выбирают отели, куда удобно добираться", – сказал Сергей Косилов.По сравнению с прошлым годом, туры в Абхазию в среднем подорожали на 15-30% в зависимости от отеля, отметил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/prodazhi-letnikh-turov-v-abkhaziyu-vyrosli-v-chetyre-raza--1049363895.html

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