https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-9-i-10-dekabrya-1049381067.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и нестабильного фона атмосферного давления. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии