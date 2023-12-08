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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и нестабильного фона атмосферного давления. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T20:00+0300
2023-12-08T20:00+0300
2023-12-08T20:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и нестабильного фона атмосферного давления.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.