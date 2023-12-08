https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/putin-oboznachil-prioritetnye-zadachi-i-napravlenie-razvitiya-rossii-1049363464.html

Путин обозначил приоритетные задачи и направление развития России

Путин обозначил приоритетные задачи и направление развития России

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент России описал ситуацию в производственных отраслях, финансовом секторе... 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T08:55+0300

2023-12-08T08:55+0300

2023-12-08T10:10+0300

аналитика

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049363294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7d72248d129b5590dea56d6745aea01.jpg

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент России описал ситуацию в производственных отраслях, финансовом секторе. Оценил двухлетние результаты ведения бизнеса в условиях тяжелейших санкций. Обозначил приоритетные задачи и направление развития страны. О самом главном из его выступления — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.Новый мирЛейтмотив форума — необратимые изменения мирового порядка. Глобализация полностью провалилась. Путин отметил, что ее задумывали ради общего блага, однако каждая страна понимала эту концепцию по-разному. Так, в США сочли, что им уготовано главенствующее положение, а прочие государства — это ресурсная база. Вашингтон намеренно тормозил развитие "глобальной периферии", развязывая конфликты и объявляя санкции по своему усмотрению.Мир вступил в эпоху кардинальных перемен. Выстоит только сильная, стабильная и суверенная страна. И такие есть, именно они вписываются в ту модель развития, которую предлагает Россия. Путин подчеркнул необходимость формирования динамичного внутреннего рынка и локального производства.Вот вам и бензоколонкаРоссия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза, продолжил президент. За десять месяцев 2023-го ВВП увеличился на 3,2% — это больше, чем до санкций. По итогам года ожидают не менее 3,5%. Причем на базовые несырьевые отрасли приходится 54% роста, еще 44% — на обеспечивающие отрасли, такие как торговля и общественное питание, и всего 2% — на добычу полезных ископаемых."Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно пытались об этом говорить", — отметил Путин.Несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно, подчеркнул он. Компаниям удалось сохранить трудовые коллективы, наладить новые логистические цепочки, а также запустить проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе, туризме и других отраслях.Дефицит федерального бюджета за 11 месяцев — 878 миллиардов рублей, всего полпроцента ВВП. Западные прогнозы о трех, а то и пяти процентах оказались далеки от реальности.Ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, активно занимают отечественные и иностранные. С марта 2022-го по ноябрь 2023-го число предприятий легкой промышленности увеличилось на 80%, мебельной — на 30, детских игрушек производят на 20% больше. Это свидетельствует о желании работать в России. Необходимо поддерживать деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые удовлетворяют потребности внутреннего рынка и экспортный спрос, указал президент.Развитие требует средствЗа девять месяцев 2023-го прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей — это примерно на четверть больше, чем годом ранее. Бизнес не просто зарабатывает, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики, уточнил Путин."На встречах с ведущими бизнес-объединениями России, в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала. Звучат мнения, что крупный прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в России — здесь и надежно, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает. Мне кажется, так и есть. Нужно дать ход таким вложениям", — пояснил президент.И этим активно занимаются. В частности, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) начнут страховать, как и банковские вклады. Сумма покрытия — до 1,4 миллиона рублей.А с 1 января запускают новый инструмент долгосрочных сбережений граждан — добровольные накопления в негосударственных фондах. Страховка — до 2,8 миллиона рублей, то есть возврат этой суммы гарантирован. Путин уверен: заинтересованность в безопасных и высокодоходных российских инвестициях повысится как внутри страны, так и за ее пределами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/putin-rossiya-srazhaetsya-za-svobodu-vsego-mira-1049253405.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, владимир путин, россия, экономика