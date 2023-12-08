https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/telo-boytsa-pogibshego-za-donbass-dostavili-v-abkhaziyu-1049371304.html

Тело бойца, погибшего за Донбасс, доставили в Абхазию

Тело бойца, погибшего за Донбасс, доставили в Абхазию

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Тело Темура Хариашвили, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T15:00+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Тело Темура Хариашвили, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что из Ростова-на-Дону в Сочи тело 37-летнего бойца доставила российская сторона и передала сотрудникам медуправления МЧС республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/tela-dvukh-boytsov-pogibshikh-na-donbasse-privezli-v-abkhaziyu-1049249611.html

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