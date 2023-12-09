https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/mandariny-orekhi-i-med-chem-zhivet-selskoe-khozyaystvo-abkhazii-1049388021.html

Мандарины, орехи и мед: чем живет сельское хозяйство Абхазии

Мандарины, орехи и мед: чем живет сельское хозяйство Абхазии

Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений в экономике республике. 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T18:15+0300

2023-12-09T18:15+0300

2023-12-09T18:57+0300

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О том, как оно развивается, какие проблемы существуют в отрасли, в интервью Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.SputnikЭкспорт медаВ Абхазии еще несколько лет назад производили от 600 до 1000 тонн меда ежегодно. Эта цифра уменьшилась примерно на 25% из-за болезни пчел, которая наблюдалась два года назад. Но сейчас пчеловодство в республике восстанавливается. И тема экспорта вновь становится актуальной, как и раньше. Однако с этим есть проблемы.По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, мед высококарантийный продукт, и потому при перевозке к нему особые требования. Абхазской стороне необходима была аккредитация российскими профильными службами.“Мы примерно на 6 млн руб приобрели оборудование для нашей республиканской лаборатории. Далее несколько наших специалистов в режиме онлайн прошли обучение, чтобы они могли работать в лаборатории. Мы это делали для того, чтобы наши документы были признаны на российской стороне. Проблемой стало то, что для работы этой лаборатории нужны реактивы. Реактивы запрещено вывозить с территории России. Но с помощью Торгового представительства России в Абхазии нам удалось кое-какие реактивы завезти. Сейчас налаживается работа. Но проблема в том, что эти реактивы имеют короткий срок годности. И попасть так, чтобы они были когда мед планируют перевозить, сложно. Поэтому держать в запасе реактивы или каждый раз их приобретать - проблемно. И тем не менее спрос на мед был, и сегодня со сбытом проблем нет”, - сказал Джопуа.По словам министра, в Абхазии на данный момент нет организованного сбора и вывоза меда. Ранее подобные полномочиями были возложены на РУП “Абхазмед”. Но, как отметил министр, предприятие эту функцию не смогло выполнить, и сейчас ведомство занимается поиском местных предпринимателей, которые могли бы наладить работу завода.Мандарины и орехОдин из главных сельхозпродуктов, который выращивают в Абхазии, - мандарины. В этом году в республике ожидается около 30 тысяч тонн урожая. По словам Беслана Джопуа, сложностей с экспортом нет, как это было в предыдущие годы. На сегодняшний день уже более 10 тысяч тонн реализовано за пределами Абхазии.Другой популярный продукт, который выращивают в стране, - орехи. Абхазия производит до 17 тысяч тонн ореха в год. В этом году, по данным министра сельского хозяйства, в Россию экспортировано 12 тысяч тонн товара.“У населения еще остается товар, но они ждут повышения цен. Также неучтенная продукция наверное уходит в Грузию. Тем не менее эта продукция в основном в Восточной Абхазии. Крестьяне Ткуарчалского и Галского районов в основном этим занимаются. По линии развития сельского хозяйства в Ткуарчалском районе построен и уже функционирует завод по очистке, фасовке ореха. Там стоит новейшее оборудование, здание построено. Участники программы обратились к нам, мы сначала помогли им построить здание, затем приобрести оборудование. Сегодня они могут переработать до 7-8 тысяч тонн ореха. Это очистка, сушка, фасовка”, - пояснил министр.Также в рамках сельхозпрограммы, крестьянам раздали до 6 тысяч корней для новых закладок ореха. По статистическим данным Минсельхоза, сегодня в Абхазии около 5,8 млн корней ореха, примерная площадь под орехи - 8956 гектаров.Развитие сельского хозяйстваВ Абхазии уже третий год работает государственная программа развития сельского хозяйства. По словам Беслана Джопуа, она уже на стадии завершения.За три года было одобрено и реализовано 488 проектов на сумму 258 млн 400 тыс руб. В среднем, как отметил Джопуа, на один проект уходило 529,5 тыс руб.“Есть несколько проектов и за 8-9 млн руб, например, как предприятие по ореху (в Ткуарчале - прим.) и птицеводству в Гулрыпшском районе. И есть очень много проектов по 200-300 тысяч, где мы приобретаем необходимые материалы. В итоге получается такая цифра. Это растениеводство, животноводство, переработка и все остальное. По нашей статистике, за эти три года создано 472 новых рабочих мест по нашей программе. Основные направления - растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, переработка сельхозпродукции и оказание помощи нашим МТС”, - отметил он.Также в рамках программы за три года было приобретено на сумму 30 млн руб химические препараты, которые были переданы фермерам для обработки своих сельхозугодий.Контроль над землямиПо словам Беслана Джопуа, сельское хозяйство наряду с туризмом - одно из приоритетных отраслей. Без первого не может быть второго. Как отметил министр, туристы, приезжающие в Абхазию, хотят получить качественные фрукты и овощи.Однако в последнее время в Гагрском и Гудаутском районе участились изменения категории земель с сельскохозяйственных в промышленные для того, чтобы в этих местах строить гостиницы.Беслан Джопуа добавил, что сельскохозяйственное направление интересно для инвесторов для закладки многолетних садов и открытия предприятий по переработке сельхозпродукции. Поэтому в республике необходимо приостановить бесконтрольный перевод сельхозземель в другие категории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kobesova-rasskazala-o-rabote-torgpredstva-nad-realizatsiey-eksporta-abkhazskogo-meda-1047245336.html

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