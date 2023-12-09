https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/mandariny-orekhi-i-med-chem-zhivet-selskoe-khozyaystvo-abkhazii-1049388021.html
Мандарины, орехи и мед: чем живет сельское хозяйство Абхазии
Мандарины, орехи и мед: чем живет сельское хозяйство Абхазии
Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений в экономике республике. 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T18:15+0300
2023-12-09T18:15+0300
2023-12-09T18:57+0300
в абхазии
абхазия
сельское хозяйство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/19/1030818582_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4aca74804287466d699bd2a742dcaec.jpg
О том, как оно развивается, какие проблемы существуют в отрасли, в интервью Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.SputnikЭкспорт медаВ Абхазии еще несколько лет назад производили от 600 до 1000 тонн меда ежегодно. Эта цифра уменьшилась примерно на 25% из-за болезни пчел, которая наблюдалась два года назад. Но сейчас пчеловодство в республике восстанавливается. И тема экспорта вновь становится актуальной, как и раньше. Однако с этим есть проблемы.По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, мед высококарантийный продукт, и потому при перевозке к нему особые требования. Абхазской стороне необходима была аккредитация российскими профильными службами.“Мы примерно на 6 млн руб приобрели оборудование для нашей республиканской лаборатории. Далее несколько наших специалистов в режиме онлайн прошли обучение, чтобы они могли работать в лаборатории. Мы это делали для того, чтобы наши документы были признаны на российской стороне. Проблемой стало то, что для работы этой лаборатории нужны реактивы. Реактивы запрещено вывозить с территории России. Но с помощью Торгового представительства России в Абхазии нам удалось кое-какие реактивы завезти. Сейчас налаживается работа. Но проблема в том, что эти реактивы имеют короткий срок годности. И попасть так, чтобы они были когда мед планируют перевозить, сложно. Поэтому держать в запасе реактивы или каждый раз их приобретать - проблемно. И тем не менее спрос на мед был, и сегодня со сбытом проблем нет”, - сказал Джопуа.По словам министра, в Абхазии на данный момент нет организованного сбора и вывоза меда. Ранее подобные полномочиями были возложены на РУП “Абхазмед”. Но, как отметил министр, предприятие эту функцию не смогло выполнить, и сейчас ведомство занимается поиском местных предпринимателей, которые могли бы наладить работу завода.Мандарины и орехОдин из главных сельхозпродуктов, который выращивают в Абхазии, - мандарины. В этом году в республике ожидается около 30 тысяч тонн урожая. По словам Беслана Джопуа, сложностей с экспортом нет, как это было в предыдущие годы. На сегодняшний день уже более 10 тысяч тонн реализовано за пределами Абхазии.Другой популярный продукт, который выращивают в стране, - орехи. Абхазия производит до 17 тысяч тонн ореха в год. В этом году, по данным министра сельского хозяйства, в Россию экспортировано 12 тысяч тонн товара.“У населения еще остается товар, но они ждут повышения цен. Также неучтенная продукция наверное уходит в Грузию. Тем не менее эта продукция в основном в Восточной Абхазии. Крестьяне Ткуарчалского и Галского районов в основном этим занимаются. По линии развития сельского хозяйства в Ткуарчалском районе построен и уже функционирует завод по очистке, фасовке ореха. Там стоит новейшее оборудование, здание построено. Участники программы обратились к нам, мы сначала помогли им построить здание, затем приобрести оборудование. Сегодня они могут переработать до 7-8 тысяч тонн ореха. Это очистка, сушка, фасовка”, - пояснил министр.Также в рамках сельхозпрограммы, крестьянам раздали до 6 тысяч корней для новых закладок ореха. По статистическим данным Минсельхоза, сегодня в Абхазии около 5,8 млн корней ореха, примерная площадь под орехи - 8956 гектаров.Развитие сельского хозяйстваВ Абхазии уже третий год работает государственная программа развития сельского хозяйства. По словам Беслана Джопуа, она уже на стадии завершения.За три года было одобрено и реализовано 488 проектов на сумму 258 млн 400 тыс руб. В среднем, как отметил Джопуа, на один проект уходило 529,5 тыс руб.“Есть несколько проектов и за 8-9 млн руб, например, как предприятие по ореху (в Ткуарчале - прим.) и птицеводству в Гулрыпшском районе. И есть очень много проектов по 200-300 тысяч, где мы приобретаем необходимые материалы. В итоге получается такая цифра. Это растениеводство, животноводство, переработка и все остальное. По нашей статистике, за эти три года создано 472 новых рабочих мест по нашей программе. Основные направления - растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, переработка сельхозпродукции и оказание помощи нашим МТС”, - отметил он.Также в рамках программы за три года было приобретено на сумму 30 млн руб химические препараты, которые были переданы фермерам для обработки своих сельхозугодий.Контроль над землямиПо словам Беслана Джопуа, сельское хозяйство наряду с туризмом - одно из приоритетных отраслей. Без первого не может быть второго. Как отметил министр, туристы, приезжающие в Абхазию, хотят получить качественные фрукты и овощи.Однако в последнее время в Гагрском и Гудаутском районе участились изменения категории земель с сельскохозяйственных в промышленные для того, чтобы в этих местах строить гостиницы.Беслан Джопуа добавил, что сельскохозяйственное направление интересно для инвесторов для закладки многолетних садов и открытия предприятий по переработке сельхозпродукции. Поэтому в республике необходимо приостановить бесконтрольный перевод сельхозземель в другие категории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kobesova-rasskazala-o-rabote-torgpredstva-nad-realizatsiey-eksporta-abkhazskogo-meda-1047245336.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/19/1030818582_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_437b42579e6d62c2c300038429f0bad0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сельское хозяйство, экономика
абхазия, сельское хозяйство, экономика
Мандарины, орехи и мед: чем живет сельское хозяйство Абхазии
18:15 09.12.2023 (обновлено: 18:57 09.12.2023)
Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений в экономике республике.
О том, как оно развивается, какие проблемы существуют в отрасли, в интервью Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
В Абхазии еще несколько лет назад производили от 600 до 1000 тонн меда ежегодно. Эта цифра уменьшилась примерно на 25% из-за болезни пчел, которая наблюдалась два года назад. Но сейчас пчеловодство в республике восстанавливается. И тема экспорта вновь становится актуальной, как и раньше. Однако с этим есть проблемы.
По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, мед высококарантийный продукт, и потому при перевозке к нему особые требования. Абхазской стороне необходима была аккредитация российскими профильными службами.
“Мы примерно на 6 млн руб приобрели оборудование для нашей республиканской лаборатории. Далее несколько наших специалистов в режиме онлайн прошли обучение, чтобы они могли работать в лаборатории. Мы это делали для того, чтобы наши документы были признаны на российской стороне. Проблемой стало то, что для работы этой лаборатории нужны реактивы. Реактивы запрещено вывозить с территории России. Но с помощью Торгового представительства России в Абхазии нам удалось кое-какие реактивы завезти. Сейчас налаживается работа. Но проблема в том, что эти реактивы имеют короткий срок годности. И попасть так, чтобы они были когда мед планируют перевозить, сложно. Поэтому держать в запасе реактивы или каждый раз их приобретать - проблемно. И тем не менее спрос на мед был, и сегодня со сбытом проблем нет”, - сказал Джопуа.
По словам министра, в Абхазии на данный момент нет организованного сбора и вывоза меда. Ранее подобные полномочиями были возложены на РУП “Абхазмед”. Но, как отметил министр, предприятие эту функцию не смогло выполнить, и сейчас ведомство занимается поиском местных предпринимателей, которые могли бы наладить работу завода.
Один из главных сельхозпродуктов, который выращивают в Абхазии, - мандарины. В этом году в республике ожидается около 30 тысяч тонн урожая. По словам Беслана Джопуа, сложностей с экспортом нет, как это было в предыдущие годы. На сегодняшний день уже более 10 тысяч тонн реализовано за пределами Абхазии.
Другой популярный продукт, который выращивают в стране, - орехи. Абхазия производит до 17 тысяч тонн ореха в год. В этом году, по данным министра сельского хозяйства, в Россию экспортировано 12 тысяч тонн товара.
“У населения еще остается товар, но они ждут повышения цен. Также неучтенная продукция наверное уходит в Грузию. Тем не менее эта продукция в основном в Восточной Абхазии. Крестьяне Ткуарчалского и Галского районов в основном этим занимаются. По линии развития сельского хозяйства в Ткуарчалском районе построен и уже функционирует завод по очистке, фасовке ореха. Там стоит новейшее оборудование, здание построено. Участники программы обратились к нам, мы сначала помогли им построить здание, затем приобрести оборудование. Сегодня они могут переработать до 7-8 тысяч тонн ореха. Это очистка, сушка, фасовка”, - пояснил министр.
Также в рамках сельхозпрограммы, крестьянам раздали до 6 тысяч корней для новых закладок ореха. По статистическим данным Минсельхоза, сегодня в Абхазии около 5,8 млн корней ореха, примерная площадь под орехи - 8956 гектаров.
Развитие сельского хозяйства
В Абхазии уже третий год работает государственная программа развития сельского хозяйства. По словам Беслана Джопуа, она уже на стадии завершения.
За три года было одобрено и реализовано 488 проектов на сумму 258 млн 400 тыс руб. В среднем, как отметил Джопуа, на один проект уходило 529,5 тыс руб.
“Есть несколько проектов и за 8-9 млн руб, например, как предприятие по ореху (в Ткуарчале - прим.) и птицеводству в Гулрыпшском районе. И есть очень много проектов по 200-300 тысяч, где мы приобретаем необходимые материалы. В итоге получается такая цифра. Это растениеводство, животноводство, переработка и все остальное. По нашей статистике, за эти три года создано 472 новых рабочих мест по нашей программе. Основные направления - растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, переработка сельхозпродукции и оказание помощи нашим МТС”, - отметил он.
Также в рамках программы за три года было приобретено на сумму 30 млн руб химические препараты, которые были переданы фермерам для обработки своих сельхозугодий.
По словам Беслана Джопуа, сельское хозяйство наряду с туризмом - одно из приоритетных отраслей. Без первого не может быть второго. Как отметил министр, туристы, приезжающие в Абхазию, хотят получить качественные фрукты и овощи.
Однако в последнее время в Гагрском и Гудаутском районе участились изменения категории земель с сельскохозяйственных в промышленные для того, чтобы в этих местах строить гостиницы.
“Мы не имеем ничего против того, чтобы люди выбирали те направления, которые им дадут больший результат. Но полностью не контролировать этот процесс мы не имеем право, так как сельское хозяйство должно присутствовать в нашей стране. Мы не имеем право списывать цитрусовые хозяйства, которые еще можно спасти. А те сельхозугодия, где ничего не произрастало, то мы не против”, - подчеркнул министр.
Беслан Джопуа добавил, что сельскохозяйственное направление интересно для инвесторов для закладки многолетних садов и открытия предприятий по переработке сельхозпродукции. Поэтому в республике необходимо приостановить бесконтрольный перевод сельхозземель в другие категории.