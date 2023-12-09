https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/matvienko-pozdravila-mediagruppu-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049381583.html

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

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валентина матвиенко

россия

россия сегодня

журналистика

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летим юбилеем медиагруппы.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами"."За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1049381334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/mishustin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letnim-yubileem-1049381448.html

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