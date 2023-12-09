https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/volodin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049381948.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

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2023-12-09T13:15+0300

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вячеслав володин

россия

россия сегодня

журналистика

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/matvienko-pozdravila-mediagruppu-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049381583.html

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вячеслав володин, россия, россия сегодня, журналистика