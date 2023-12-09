https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/volodin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049381948.html
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием... 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T13:15+0300
2023-12-09T13:15+0300
2023-12-09T13:40+0300
вячеслав володин
россия
россия сегодня
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049379264_0:0:1122:631_1920x0_80_0_0_76c3f6f51b0c921ef7b6cbb7ee40681a.jpg
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/matvienko-pozdravila-mediagruppu-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049381583.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049379264_0:0:1122:843_1920x0_80_0_0_5311bc77f668c987d931bd5b0a5efaad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вячеслав володин, россия, россия сегодня, журналистика
вячеслав володин, россия, россия сегодня, журналистика
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.
Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.