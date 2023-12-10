https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/bortsy-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-peterburge-1049395471.html
Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Петербурге
Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Петербурге
Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти обладателя командного Кубка мира, чемпиона СССР Владимира Радионова, проходил в северной столице... 10.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-10T19:10+0300
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2023-12-10T19:10+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли призовые места на IX Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Госкомспорта республики.Алан Герзмава и Леонид Аристава заработали "золото", Дамей Кархалава стал бронзовым призером соревнований.Турнир проходил 9-10 декабря, в нем приняли участие более 180 человек из разных регионов России - Амурской, Московской и Ленинградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Карелии, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, а также из Абхазии, Армении, Беларуси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/vzaimnyy-interes-ampar-i-karchaa-rasskazali-kakie-dveri-otkryty-dlya-sportsmenov-abkhazii-1049317917.html
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абхазия, новости, спорт
Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Петербурге
Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти обладателя командного Кубка мира, чемпиона СССР Владимира Радионова, проходил в северной столице 9-10 декабря.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik.
Спортсмены из Абхазии заняли призовые места на IX Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает
Госкомспорта республики.
"
Алан Герзмава и Леонид Аристава заработали "золото", Дамей Кархалава стал бронзовым призером соревнований.
Турнир проходил 9-10 декабря, в нем приняли участие более 180 человек из разных регионов России - Амурской, Московской и Ленинградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Карелии, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, а также из Абхазии, Армении, Беларуси.