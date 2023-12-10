https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/bortsy-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-peterburge-1049395471.html

Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Петербурге

Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Петербурге

Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти обладателя командного Кубка мира, чемпиона СССР Владимира Радионова, проходил в северной столице... 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T19:10+0300

2023-12-10T19:10+0300

2023-12-10T19:10+0300

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0a/1049395044_0:88:860:572_1920x0_80_0_0_fe7942f6e1bb002fde5107afbcdcee6a.jpg

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли призовые места на IX Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Госкомспорта республики.Алан Герзмава и Леонид Аристава заработали "золото", Дамей Кархалава стал бронзовым призером соревнований.Турнир проходил 9-10 декабря, в нем приняли участие более 180 человек из разных регионов России - Амурской, Московской и Ленинградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Карелии, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, а также из Абхазии, Армении, Беларуси.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/vzaimnyy-interes-ampar-i-karchaa-rasskazali-kakie-dveri-otkryty-dlya-sportsmenov-abkhazii-1049317917.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт