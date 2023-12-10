https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/kulturnaya-afisha-abkhazii-tretiy-den-voyny-dorogaya-pamela-i-sofichka-1049393897.html

Культурная афиша Абхазии: “Третий день войны”, “Дорогая Памела” и “Софичка”

Культурная афиша Абхазии: “Третий день войны”, “Дорогая Памела” и “Софичка”

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T16:11+0300

2023-12-10T16:11+0300

2023-12-10T16:11+0300

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О том, какие культурные мероприятия пройдут в республике с 11 по 17 декабря, читайте в материале Sputnik.SputnikКультурная неделя открывается спектаклем Абхазского молодежного театра. В понедельник, 11 декабря, в 19:00 там покажут “Третий день войны” в постановке Народной артистки республики Софы Агумаа. Спектакль основан на рассказах Народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджал и посвящен трагической странице в новейшей истории республики - Отечественной войне 1992-1993 годов.13 декабря в 19:00 - “Красавец мужчина” по пьесе русского драматурга Александра Островского. Это история семейной жизни, в которой красавец - Аполлон Окоемов решил променять влюбленную в него до беспамятства жену Зою на богатую красотку.14 декабря в 19:00 в РУСДРАМе покажут “Последний из ушедших” по знаменитому роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Историческая драма повествует об убыхском народе, который издавна жил на Западном Кавказе по соседству с абхазами и адыгами, но в 1864 году в результате Кавказской войны был вынужден покинуть родной край.В Абхазском государственном театре 15 декабря в 19:00 покажут комедию “Дорогая Памела” в постановке Адгура Кове. В спектакле играют сразу три поколения актеров абхазского театра: Виолетта Маан, Майя Джикирба, Лаврик Ахба, Адгур Малия, Гарри Аджинджал, Лана Джопуа, Гудиса Тодуа. Персонажи трагикомедии "Дорогая Памела" – обитатели трущоб современного большого города, обыкновенные неудачники. Судьба обошла их стороной, не подарив ни наследства, ни успеха, ни любви. Одни в череде неудач очерствели душой, их сердца не чужды лишь корыстных побуждений. Другие же, напротив, будто вопреки всему, сохранили доброту и отзывчивость.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rusdram-zakryl-42-teatralnyy-sezon--1049277977.html

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