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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 10.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-10T17:20+0300
2023-12-10T17:20+0300
2023-12-10T17:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В понедельник, 11 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В понедельник, 11 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.