https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-dekabrya-1049394783.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В понедельник, 11 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии