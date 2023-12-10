https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/rossiyskie-voyska-udarili-po-mestu-sbora-komandirov-takticheskikh-grupp-vsu-1049394360.html

Российские войска ударили по месту сбора командиров тактических групп ВСУ

Российские войска ударили по месту сбора командиров тактических групп ВСУ

Подразделения ВС России продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T15:04+0300

2023-12-10T15:04+0300

2023-12-10T15:04+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Российские войска атаковали место сбора командиров украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", сообщает Минобороны России.Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 20 украинских дронов в Херсонской области, ЛНР и ДНР. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении бойцы "Западной" группировки войск за сутки отразили три атаки ВСУ, уничтожили до 30 солдат противника, два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении за сутки была отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады, нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины. За сутки на этом направлении Киев потерял до 50 военных и два автомобиля. На Донецком направлении, сообщает Минобороны, было отбито восемь атак противника, нанесено огневое поражение силам ВСУ в районе Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки. Суточные потери противника составили до 300 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 80 солдат, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".На Запорожском направлении за сутки Киев потерял до 50 военных и автомобиль, в Херсонской области - до 60 солдат, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, двое украинских солдат добровольно сдались в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/pentagonu-nechego-dat-ukraine-krome-idey-1049364394.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231205/svo-kak-idet-zachistka-marinki-1049325521.html

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