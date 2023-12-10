https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/spetsbort-mchs-dostavil-v-moskvu-sto-semey-rossiyan-iz-gazy-1049392749.html

Спецборт МЧС доставил в Москву сто семей россиян из Газы

Спецборт МЧС доставил в Москву сто семей россиян из Газы

Эвакуация соотечественников из анклава, подвергающегося регулярным ударам со стороны Израиля, была возобновлена в субботу, 2 декабря. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Самолет МЧС России в 11-й раз прибыл в Москву с эвакуированными россиянами на борту, сообщает пресс-служба ведомства. Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии 22 ноября - стороны согласились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена заложниками. Перемирие начало действовать 24 ноября и дважды продлевалось - на два дня и на день. Эвакуация россиян возобновилась 2 декабря, ее совместно проводят сотрудники МЧС и российские дипломаты.Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/putin-blizhnevostochnyy-konflikt-priobrel-cherty-gumanitarnoy-katastrofy-1049325054.html

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