https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/gagrskaya-shkola-stala-prizerom-konkursa-luchshaya-russkaya-shkola-za-rubezhom-1049407289.html

Гагрская школа стала призером конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"

Гагрская школа стала призером конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"

Конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится с 2021 года, впервые в нем приняли участие абхазские учреждения - Гагрские школы №2 и №4, последняя прошла... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T14:59+0300

2023-12-11T14:59+0300

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Гагрская средняя школа №4 имени Юрия Гагарина стала призером международного конкурса Министерства просвещения России "Лучшая русская школа за рубежом". Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. Приветствие в адрес победителей и участников конкурса направил министр просвещения России Сергей Кравцов."Каждый проект, каждый урок, подготовленный вами, уважаемые коллеги,– это настоящее открытие. Далеко за пределами нашей страны вы учите детей любить русский язык, восхищаться его богатством, знакомите с уникальной отечественной литературой и культурой," – отметил он.Международный конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится для поддержки организаций и педагогических коллективов, реализующих программы изучения русского языка или ведущих обучение на русском языке. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 8–9 декабря. Лауреаты в разных номинациях примут участие в культурно-образовательном форуме в Пятигорске, который пройдет в Центре знаний "Машук" 10–13 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/gagrskaya-shkola-4-proshla-v-final-konkursa-luchshaya-russkaya-shkola-za-rubezhom-1049124356.html

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