https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/politolog-o-reshenii-putina-vydvigatsya-v-prezidenty-vazhno-i-dlya-abkhazii-1049411089.html

Политолог о решении Путина выдвигаться в президенты: важно и для Абхазии

Политолог о решении Путина выдвигаться в президенты: важно и для Абхазии

Президент России Владимир Путин 8 декабря сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок на выборах 2024 года. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T18:32+0300

2023-12-11T18:32+0300

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Решение Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок очень важно для России, Абхазии, а также в масштабе международных отношений, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik политолог Беслан Камкия.При нынешних условиях, когда над Россией зависла угроза, Путин стал тем лидером, который своими решениями может отвечать на эти вызовы, подчеркнул Беслан Камкия."Его опыт работы просто необходим, поскольку сегодня стоит вопрос о том, кто может повести вперед Россию. Вызов со стороны Запада сегодня очевиден, один из лидеров западной политики Жозеп Боррель прямо указал, что истина должна быть установлена на поле боя, то есть, насилием. Поэтому, сегодня в опасности России, а также ее союзники", - добавил он.Что касается голосования в новых российских регионах, то, по мнению Камкия поддержка нынешнего президента России на выборах там будет выше, чем в остальной части страны."Неслучайно, инициатива (по выдвижению Владимира Путина на пост президента – прим.) исходит от этих регионов, тех, где происходят военные события. Регионы испытывают огромные трудности, им нужна прогнозируемость и стабильность, они многое заплатили за это, поэтому их решение обосновано и понятно. Это ставка на защиту Отечества и той идентичности, которую пытаются размыть, которая действительно находится в опасности", - сказал политолог.Говоря о поддержке Владимира Путина в Абхазии, эксперт отметил, что на президентских выборах, за нынешнего руководителя России традиционно проголосует большое количество людей."Есть осознание актуальности фигуры, которая накопила огромный опыт политической культуры, он осознается достаточно сильной личностью для сильного государства. Из этих позиций будут исходить, в том числе, граждане России, проживающие в Абхазии", - отметил Беслан Камкия.Выборы президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/tsik-rossii-prinyal-reshenie-o-provedenii-prezidentskikh-vyborov-v-novykh-regionakh-1049405257.html

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