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ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия России на внеочередном заседании приняла решение о проведении президентских выборов в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Для принятия решения о выборах в регионах, в которых введено военное положение, представители комиссии провели консультации с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, руководством ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, ЦИК готова к попыткам сорвать голосование от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе России.Президентские выборы в России были назначены решением Совфеда на 2024 год. Согласно постановлению ЦИК, голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. О решении выдвигаться на новый президентский срок Владимир Путин сообщил во время неформальной беседы участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/bzhaniya-podderzhal-reshenie-putina-ballotirovatsya-v-prezidenty-rossii--1049380297.html

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