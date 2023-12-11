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ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия России на внеочередном заседании приняла решение о проведении президентских выборов в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Для принятия решения о выборах в регионах, в которых введено военное положение, представители комиссии провели консультации с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, руководством ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, ЦИК готова к попыткам сорвать голосование от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе России.Президентские выборы в России были назначены решением Совфеда на 2024 год. Согласно постановлению ЦИК, голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. О решении выдвигаться на новый президентский срок Владимир Путин сообщил во время неформальной беседы участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/bzhaniya-podderzhal-reshenie-putina-ballotirovatsya-v-prezidenty-rossii--1049380297.html
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россия, цик рф, донбасс, новости
ЦИК России принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
14:32 11.12.2023 (обновлено: 14:48 11.12.2023)
30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik
. Центральная избирательная комиссия России на внеочередном заседании приняла
решение о проведении президентских выборов в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Для принятия решения о выборах в регионах, в которых введено военное положение, представители комиссии провели консультации с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, руководством ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, ЦИК готова к попыткам сорвать голосование от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе России.
Президентские выборы в России были назначены решением Совфеда на 2024 год. Согласно постановлению ЦИК, голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта. О решении выдвигаться на новый президентский срок Владимир Путин сообщил
во время неформальной беседы участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге.