https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-dekabrya-1049410770.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии устойчивого обширного сибирского антициклона и теплого сектора... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T17:47+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Во вторник, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Утром и днем, ближе к вечеру, местами возможен дождь.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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