https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-dekabrya-1049410770.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии устойчивого обширного сибирского антициклона и теплого сектора... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-11T17:47+0300
2023-12-11T17:47+0300
2023-12-11T17:47+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049408066_0:43:3194:1840_1920x0_80_0_0_b3dca48ed2b954685727d83287bc8288.jpg
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Во вторник, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Утром и днем, ближе к вечеру, местами возможен дождь.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049408066_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_ee35ef51aa5ab2a1f2448c220e56db02.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии устойчивого обширного сибирского антициклона и теплого сектора средиземноморского циклона.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Во вторник, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Утром и днем, ближе к вечеру, местами возможен дождь.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.